Уламок був за міліметр від серця. У Львові лікарі врятували життя військовому

Львівські медики врятували життя військовому, у якого уламок ворожого боєприпаса застряг за міліметр від серця.
Лікарі врятували життя військового
Команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова врятувала 42-річного волинянина Романа Клізу.
До початку повномасштабної війни він працював водієм за кордоном, а 24 лютого 2022 року приєднався до ЗСУ.
Військовий був аеророзвідником, але в грудні минулого року зазнав важкого поранення.
Тоді один з його побратимів загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.
Після 9-денної коми, чоловік отямився в лікарні Дніпра. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку.
Також один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти — частини головної артерії кровоносної системи — та трахеї.
Щойно стан Романа стабілізувався, його перевезли до Києва, а звідти — до Львова — у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона, де йому провели операцію.
Військового чекає реабілітація
Тапер Роман Кліза проходить реабілітацію — через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки.
На захисника чекає тривала реабілітація та нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа.
Для нього вже виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини, які невдовзі встановлюватимуть нейрохірурги лікарні Святого Пантелеймона.
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