Уламок був за міліметр від серця. У Львові лікарі врятували життя військовому

Львівські медики врятували життя військовому, у якого уламок ворожого боєприпаса застряг за міліметр від серця.

Лікарі врятували життя військового

Команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова врятувала 42-річного волинянина Романа Клізу.

До початку повномасштабної війни він працював водієм за кордоном, а 24 лютого 2022 року приєднався до ЗСУ.

Військовий був аеророзвідником, але в грудні минулого року зазнав важкого поранення.

Роман Кліза (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю, — згадує день поранення Роман. Поширити

Тоді один з його побратимів загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.

Після 9-денної коми, чоловік отямився в лікарні Дніпра. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку.

Також один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти — частини головної артерії кровоносної системи — та трахеї.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Щойно стан Романа стабілізувався, його перевезли до Києва, а звідти — до Львова — у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона, де йому провели операцію.

Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує, — розповідає Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона. Поширити

Військового чекає реабілітація

Тапер Роман Кліза проходить реабілітацію — через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Найбільше мотивує те, що я бачу результат. З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію, — ділиться військовий. Поширити

На захисника чекає тривала реабілітація та нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Для нього вже виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини, які невдовзі встановлюватимуть нейрохірурги лікарні Святого Пантелеймона.