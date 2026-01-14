Обращение Тимоти Шаламе к украинцам возмутило сеть — видео

Громкий скандал в сети разразился после того, как платформа United24 Media обнародовала видео с участием голливудской звезды.

Так, у Тимоти Шаламе поинтересовались, хочет ли он что-то сказать своим украинским поклонникам, которые вскоре смогут увидеть в кино спортивную трагикомедию "Марти Суприм. Гений комбинаций" с ним в главной роли.

Актер ответил лаконично и без особого вдохновения.

Круто. Спасибо всем, кто посмотрел фильм в Киеве. Привет всем! — заявил Тимоти.

Большинство пользователей не скрывают своего возмущения, а другие — иронизируют над "силой" такого обращения от звезды Голливуда:

Кажется, он хотел продемонстрировать, что ему максимально плевать;

Что ж… Минус один актер, который мне очень нравился;

Обидно… Я верила, что он — адекватная персона, но…;

Ощущение, будто мы живем в разных вселенных. Такое нереально;

Такое впечатление, что он напротив хотел закрыть эту тему;