Обращение Тимоти Шаламе к украинцам возмутило сеть — видео

Пользователи сети активно обсуждают новое видео со всемирно известным американо-французским актером и продюсером Тимоти Шаламе ("Интерстеллар", "Назови меня своим именем", "Дюна"). Многим показалось, что звезда Голливуда продемонстрировал пренебрежение к своими украинскими поклонниками.
Главные тезисы
- Шаламе поблагодарил киевлян, которые будут смотреть фильм с ним в главной роли на больших экранах.
- Однако сделал он это без особого вдохновения, что возмутило фанатов.
Тимоти Шаламе снова разозлил фанатов
Громкий скандал в сети разразился после того, как платформа United24 Media обнародовала видео с участием голливудской звезды.
Актер ответил лаконично и без особого вдохновения.
Большинство пользователей не скрывают своего возмущения, а другие — иронизируют над "силой" такого обращения от звезды Голливуда:
Кажется, он хотел продемонстрировать, что ему максимально плевать;
Что ж… Минус один актер, который мне очень нравился;
Обидно… Я верила, что он — адекватная персона, но…;
Ощущение, будто мы живем в разных вселенных. Такое нереально;
Такое впечатление, что он напротив хотел закрыть эту тему;
Если бы его тоже спросили о какой-то Москве, он бы то же сказал;
