Обращение Тимоти Шаламе к украинцам возмутило сеть — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Обращение Тимоти Шаламе к украинцам возмутило сеть — видео

Тимоти Шаламе снова разозлил фанатов
Читати українською
Источник:  online.ua

Пользователи сети активно обсуждают новое видео со всемирно известным американо-французским актером и продюсером Тимоти Шаламе ("Интерстеллар", "Назови меня своим именем", "Дюна"). Многим показалось, что звезда Голливуда продемонстрировал пренебрежение к своими украинскими поклонниками.

Главные тезисы

  • Шаламе поблагодарил киевлян, которые будут смотреть фильм с ним в главной роли на больших экранах.
  • Однако сделал он это без особого вдохновения, что возмутило фанатов.

Тимоти Шаламе снова разозлил фанатов

Громкий скандал в сети разразился после того, как платформа United24 Media обнародовала видео с участием голливудской звезды.

Так, у Тимоти Шаламе поинтересовались, хочет ли он что-то сказать своим украинским поклонникам, которые вскоре смогут увидеть в кино спортивную трагикомедию "Марти Суприм. Гений комбинаций" с ним в главной роли.

Актер ответил лаконично и без особого вдохновения.

Круто. Спасибо всем, кто посмотрел фильм в Киеве. Привет всем! — заявил Тимоти.

Большинство пользователей не скрывают своего возмущения, а другие — иронизируют над "силой" такого обращения от звезды Голливуда:

  • Кажется, он хотел продемонстрировать, что ему максимально плевать;

  • Что ж… Минус один актер, который мне очень нравился;

  • Обидно… Я верила, что он — адекватная персона, но…;

  • Ощущение, будто мы живем в разных вселенных. Такое нереально;

  • Такое впечатление, что он напротив хотел закрыть эту тему;

  • Если бы его тоже спросили о какой-то Москве, он бы то же сказал;

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп высмеял убитого голливудского режиссера Райнера
Трамп снова спровоцировал громкий скандал
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной внешности
Секреты красоты от Кейт Хадсон
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезду Голливуда Гвинет Пэлтроу уволили из-за скандального развода
Гвинет Пэлтроу решилась на откровенное признание

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?