Звернення Тімоті Шаламе до українців обурило мережу — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Звернення Тімоті Шаламе до українців обурило мережу — відео

Тімоті Шаламе знову розлютив фанатів
Джерело:  online.ua

Користувачі мережі активно обговорюють нове відео зі всесвітньо відомим американо-французьким актором та продюсером Тімоті Шаламе ("Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям", "Дюна"). Багатьом здалося, що зірка Голлівуду продемонстрував зневагу до своїх українських шанувальників.

Головні тези:

  • Шаламе подякував киянам, які будуть дивитися стрічку з ним на великих екранах.
  • Однак зробив він це без особливого натхнення, що обурило фанатів.

Тімоті Шаламе знову розлютив фанатів

Гучний скандал у мережі спалахнув після того, як платформа United24 Media оприлюднила відео з участю голлівудської зірки.

Так, у Тімоті Шаламе поцікавилися, чи хоче він щось сказати своїм українським шанувальникам, які невдовзі зможуть побачити в кіно спортивну трагікомедію "Марті Супрім. Геній комбінацій" з ним в головній ролі.

Актор відповів лаконічно і без особливого натхнення.

Круто. Дякую всім, хто подивився фільм у Києві. Привіт усім! — заявив Тімоті.

Більшість користувачів не приховують свого обурення, а інші — іронізують над "силою" такого звернення від зірки Голлівуду:

  • Здається, він хотів продемонструвати, що йому максимально чхати;

  • Що ж … Мінус один актор, який мені дуже подобався;

  • Прикро… Я вірила, що він — адекватна персона, але…;

  • Відчуття, ніби ми живемо в різних всесвітах. Таке нереальне;

  • Таке враження, що навпаки хотів закрити цю тему;

  • Якщо б його те саме запитали про якусь Москву, він би те саме сказав;

