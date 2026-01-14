Звернення Тімоті Шаламе до українців обурило мережу — відео

Користувачі мережі активно обговорюють нове відео зі всесвітньо відомим американо-французьким актором та продюсером Тімоті Шаламе ("Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям", "Дюна"). Багатьом здалося, що зірка Голлівуду продемонстрував зневагу до своїх українських шанувальників.
Головні тези:
- Шаламе подякував киянам, які будуть дивитися стрічку з ним на великих екранах.
- Однак зробив він це без особливого натхнення, що обурило фанатів.
Тімоті Шаламе знову розлютив фанатів
Гучний скандал у мережі спалахнув після того, як платформа United24 Media оприлюднила відео з участю голлівудської зірки.
Актор відповів лаконічно і без особливого натхнення.
Більшість користувачів не приховують свого обурення, а інші — іронізують над "силою" такого звернення від зірки Голлівуду:
Здається, він хотів продемонструвати, що йому максимально чхати;
Що ж … Мінус один актор, який мені дуже подобався;
Прикро… Я вірила, що він — адекватна персона, але…;
Відчуття, ніби ми живемо в різних всесвітах. Таке нереальне;
Таке враження, що навпаки хотів закрити цю тему;
Якщо б його те саме запитали про якусь Москву, він би те саме сказав;
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-