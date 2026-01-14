Звернення Тімоті Шаламе до українців обурило мережу — відео

Гучний скандал у мережі спалахнув після того, як платформа United24 Media оприлюднила відео з участю голлівудської зірки.

Так, у Тімоті Шаламе поцікавилися, чи хоче він щось сказати своїм українським шанувальникам, які невдовзі зможуть побачити в кіно спортивну трагікомедію "Марті Супрім. Геній комбінацій" з ним в головній ролі.

Актор відповів лаконічно і без особливого натхнення.

Круто. Дякую всім, хто подивився фільм у Києві. Привіт усім! — заявив Тімоті.

Більшість користувачів не приховують свого обурення, а інші — іронізують над "силою" такого звернення від зірки Голлівуду:

Здається, він хотів продемонструвати, що йому максимально чхати;

Що ж … Мінус один актор, який мені дуже подобався;

Прикро… Я вірила, що він — адекватна персона, але…;

Відчуття, ніби ми живемо в різних всесвітах. Таке нереальне;

Таке враження, що навпаки хотів закрити цю тему;