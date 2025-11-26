Огонь зимних Олимпийских игр-2026 зажгли в Греции — видео
Греция
Читати українською
Источник:  online.ua

Церемониальное воспламенение олимпийского огня для зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 года произошло 26 ноября в Олимпии.

Главные тезисы

В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

По традиции в священном месте древней Олимпии, где почти три тысячелетия назад зародились Игры, состоялась церемония зажигания олимпийского огня — символическое начало каждого олимпийского путешествия.

Перед храмом Геры жрица, роль которой исполнила актриса Мэри Мина, обратилась к богу Аполлону с просьбой послать свой свет. Ловя солнечные лучи параболическим зеркалом, она зажгла пламя — символ чистоты, мира и вечности олимпийского духа.

Затем пламя поместили в урну и перенесли в Археологический музей Олимпии, где от него зажгли факелоносец.

В этом году им стал греческий олимпийский медалист, гребец Петрос Гайдацис, завоевавший бронзовую медаль в мужской двойной гребной категории в Париже-2024.

Зимние Олимпийские Игры 2026 года состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

