Вогонь зимових Олімпійських ігор-2026 запалили у Греції — відео

Церемоніальне запалення олімпійського вогню для зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 відбулося 26 листопада в Олімпії.

У Греції запалили вогонь зимової Олімпіади

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

За традицією у священному місці стародавньої Олімпії, де майже три тисячоліття тому зародилися Ігри, відбулася церемонія запалення олімпійського вогню — символічний початок кожної олімпійської подорожі.

Перед храмом Гери жриця, роль якої виконала акторка Мері Міна, звернулася до бога Аполлона з проханням послати своє світло. Ловлячи сонячні промені параболічним дзеркалом, вона запалила полум’я — символ чистоти, миру та вічності олімпійського духу.

Потім полум'я помістили в урну та перенесли до Археологічного музею Олімпії, де від нього запалили смолоскип першого факелоносця.

Цього року ним став грецький олімпійський медаліст, веслувальник Петрос Гайдаціс, який виборов бронзову медаль у чоловічій подвійній весловій категорії у Парижі-2024.

Зимові Олімпійські Ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.