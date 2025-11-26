Вогонь зимових Олімпійських ігор-2026 запалили у Греції — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Вогонь зимових Олімпійських ігор-2026 запалили у Греції — відео

Греція
Джерело:  online.ua

Церемоніальне запалення олімпійського вогню для зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 відбулося 26 листопада в Олімпії.

Головні тези:

  • Церемоніальне запалення вогню для зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 відбулося в Олімпії, Греція.
  • Традиційна церемонія проведена в священному місці, де зародилися перші Олімпійські ігри майже три тисячоліття тому.

У Греції запалили вогонь зимової Олімпіади

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

За традицією у священному місці стародавньої Олімпії, де майже три тисячоліття тому зародилися Ігри, відбулася церемонія запалення олімпійського вогню — символічний початок кожної олімпійської подорожі.

Перед храмом Гери жриця, роль якої виконала акторка Мері Міна, звернулася до бога Аполлона з проханням послати своє світло. Ловлячи сонячні промені параболічним дзеркалом, вона запалила полум’я — символ чистоти, миру та вічності олімпійського духу.

Потім полум’я помістили в урну та перенесли до Археологічного музею Олімпії, де від нього запалили смолоскип першого факелоносця.

Цього року ним став грецький олімпійський медаліст, веслувальник Петрос Гайдаціс, який виборов бронзову медаль у чоловічій подвійній весловій категорії у Парижі-2024.

Зимові Олімпійські Ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2024. Прем'єр Румунії влаштував скандал та згадав про Росію
Марчел Чолаку
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2024. Уряд схвалив призові для українських спортсменів на 4-6 місцях
Міністерство молоді та спорту України
Ковтун
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2026. Міжнародна федерація хокею не допустила команду Росії до участі
хокей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?