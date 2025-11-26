Вогонь зимових Олімпійських ігор-2026 запалили у Греції — відео

Церемоніальне запалення олімпійського вогню для зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 відбулося 26 листопада в Олімпії.
Головні тези:
- Церемоніальне запалення вогню для зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 відбулося в Олімпії, Греція.
- Традиційна церемонія проведена в священному місці, де зародилися перші Олімпійські ігри майже три тисячоліття тому.
У Греції запалили вогонь зимової Олімпіади
Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).
За традицією у священному місці стародавньої Олімпії, де майже три тисячоліття тому зародилися Ігри, відбулася церемонія запалення олімпійського вогню — символічний початок кожної олімпійської подорожі.
Перед храмом Гери жриця, роль якої виконала акторка Мері Міна, звернулася до бога Аполлона з проханням послати своє світло. Ловлячи сонячні промені параболічним дзеркалом, вона запалила полум’я — символ чистоти, миру та вічності олімпійського духу.
Цього року ним став грецький олімпійський медаліст, веслувальник Петрос Гайдаціс, який виборов бронзову медаль у чоловічій подвійній весловій категорії у Парижі-2024.
Зимові Олімпійські Ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-