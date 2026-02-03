"Он воскрес?!" Трейлер фильма о Майкле Джексоне поразил сеть — видео

Компания Universal Pictures представила трейлер нового фильма о жизненном пути и безумном успехе американского певца и танцора Майкла Джексона. Лента получила название Майкл.
Главные тезисы
- Главная роль в фильме досталась племяннику Майкла, музыканту Джаафару Джексону.
- Это спровоцировало немало обсуждений среди поклонников.
Фильм "Майкл" расскажет о становлении культовой поп-иконы
За считанные часы трейлер собрал сотни тысяч просмотров и сотни одобрительных отзывов.
Создатели фильма обещают зрителям насыщенную историю о жизни Майкла Джексона за пределами большой сцены.
В центре внимания будет ранняя сольная карьера певца, а также его выступления, уже вошедшие в историю поп-культуры.
Многих шокировал тот факт, что главная роль досталась племяннику Майкла — музыканту Джаафару Джексону.
Кроме того, зрители смогут насладиться актерской игрой таких звезд Голливуда как:
Майлза Теллера (адвокат и советник Джексона Джон Бранка),
Колмана Доминго (отец артиста Джо Джексон),
Нии Лонг (мать Кэтрин Джексон),
Джессики Сула (Ла Тойя Джексон),
Ларенз Тейт (основатель Motown Берри Горди),
Лори Гарриер (музыкальная продюсер Сюзанна де Пасс),
Кэт Грэм (Даяна Росс),
Джулиано Вальди.
Как зрители реагируют на трейлер фильма Майкл:
У Майкла Джексона есть поклонники, который еще даже не родились;
Выбор кровного родственника для биографического фильма о его дяде был лучшим решением, которое они когда-либо делали.
Кинозал будет заполнен, словно это настоящее выступление Майкла Джексона;
Не могу поверить, насколько он похож на Майкла. Джафар действительно превзошел сам себя;
Он воскрес? Как же они похожи! Это невероятно!;
Никто не может превзойти его поклонников в прошлом, настоящем или будущем. В любую эпоху фанаты Майкла Джексона всегда будут рядом.
