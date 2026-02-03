"Он воскрес?!" Трейлер фильма о Майкле Джексоне поразил сеть — видео

За считанные часы трейлер собрал сотни тысяч просмотров и сотни одобрительных отзывов.

Создатели фильма обещают зрителям насыщенную историю о жизни Майкла Джексона за пределами большой сцены.

В центре внимания будет ранняя сольная карьера певца, а также его выступления, уже вошедшие в историю поп-культуры.

Многих шокировал тот факт, что главная роль досталась племяннику Майкла — музыканту Джаафару Джексону.

Кроме того, зрители смогут насладиться актерской игрой таких звезд Голливуда как:

Как зрители реагируют на трейлер фильма Майкл:

У Майкла Джексона есть поклонники, который еще даже не родились;

Выбор кровного родственника для биографического фильма о его дяде был лучшим решением, которое они когда-либо делали.

Кинозал будет заполнен, словно это настоящее выступление Майкла Джексона;

Не могу поверить, насколько он похож на Майкла. Джафар действительно превзошел сам себя;

Он воскрес? Как же они похожи! Это невероятно!;