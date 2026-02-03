"Він воскрес?!" Трейлер стрічки про Майкла Джексона вразив мережу — відео

Компанія Universal Pictures представила трейлер нового фільму про життєвий шлях та шалений успіх американського співака і танцюриста Майкла Джексона. Стрічка отримала назву “Майкл”.
Головні тези:
- Головна роль у фільмі дісталася племіннику Майкла, музиканту Джаафару Джексону.
- Це спровокувало чимало обговорень серед шанувальників.
Фільм “Майкл” розповість про становлення культової попікони
За лічені години трейлер зібрав сотні тисяч переглядів та сотні схвальних відгуків.
Творці фільму обіцяють глядачам насичену історію про життя Майкла Джексона поза межами великої сцени.
У центрі уваги буде рання сольна кар’єра співака, а також його виступи, які вже увійшли в історію попкультури.
Багатьох приголомшив той факт, що головна роль дісталася племіннику Майкла — музиканту Джаафару Джексону.
Окрім того, глядачі зможуть насолодитися акторською грою таких зірок Голлівуду як:
Майлза Теллера (адвокат і радник Джексона Джон Бранка),
Колмана Домінго (батько артиста Джо Джексон),
Ніи Лонг (мати Кетрін Джексон),
Джессіки Сула (Ла Тойя Джексон),
Ларенз Тейт (засновник Motown Беррі Горді),
Лори Гаррієр (музична продюсерка Сюзанна де Пасс),
Кет Грем (Даяна Росс),
Джуліано Вальді.
Як глядачі реагують на трейлер фільму “Майкл”:
У Майкла Джексона є шанувальники, які ще навіть не народилися;
Вибір кровного родича для біографічного фільму про його дядька був найкращим рішенням, яке вони коли-небудь робили.
Кінозал буде заповнений, ніби це справжній виступ Майкла Джексона;
Не можу повірити, наскільки він схожий на Майкла. Джафар справді перевершив сам себе;
Він воскрес?! Які ж вони схожі! Це неймовірно!;
Ніхто не може перевершити його шанувальників у минулому, сьогоденні чи майбутньому. У будь-яку епоху фанати Майкла Джексона завжди будуть поруч.
