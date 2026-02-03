"Він воскрес?!" Трейлер стрічки про Майкла Джексона вразив мережу — відео

За лічені години трейлер зібрав сотні тисяч переглядів та сотні схвальних відгуків.

Творці фільму обіцяють глядачам насичену історію про життя Майкла Джексона поза межами великої сцени.

У центрі уваги буде рання сольна кар’єра співака, а також його виступи, які вже увійшли в історію попкультури.

Багатьох приголомшив той факт, що головна роль дісталася племіннику Майкла — музиканту Джаафару Джексону.

Окрім того, глядачі зможуть насолодитися акторською грою таких зірок Голлівуду як:

Як глядачі реагують на трейлер фільму “Майкл”:

У Майкла Джексона є шанувальники, які ще навіть не народилися;

Вибір кровного родича для біографічного фільму про його дядька був найкращим рішенням, яке вони коли-небудь робили.

Кінозал буде заповнений, ніби це справжній виступ Майкла Джексона;

Не можу повірити, наскільки він схожий на Майкла. Джафар справді перевершив сам себе;

Він воскрес?! Які ж вони схожі! Це неймовірно!;