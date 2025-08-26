"Она безжалостна". Княгиня Монако шокировала мир откровенным признанием

Княгиня Монако Шарлен рассказала о личной трагедии, которая до сих пор живет в ее сердце. Как оказалось, речь идет о неожиданной гибели родного человека.
Главные тезисы
- Княгиня Монако шокировала мир историей о трагической гибели своего двоюродного брата.
- Шарлен публично обратилась к нации с заявлением о чрезвычайной опасности.
Княгиня Монако делится своей болью
Как сообщает издание monaco life, Шарлен выступила с заявлением, когда ознакомилась с шокирующей статистикой утоплений во Франции.
Что важно понимать, речь идет о 702 случаях утопления с начала лета, среди которых 193 завершились смертью.
Она публично обратилась к народу, назвав ситуацию "чрезвычайной угрозой нации".
По словам журналистов, именно эта трагедия, соединенная с ее профессиональным спортивным опытом, подтолкнула Шарлен к созданию Фонда.
Его главная цель — обучение детей плаванию и повышению безопасности на воде.
