"Она безжалостна". Княгиня Монако шокировала мир откровенным признанием
Категория
Мир
Дата публикации

"Она безжалостна". Княгиня Монако шокировала мир откровенным признанием

Княгиня Монако Шарлен
Читати українською
Источник:  online.ua

Княгиня Монако Шарлен рассказала о личной трагедии, которая до сих пор живет в ее сердце. Как оказалось, речь идет о неожиданной гибели родного человека.

Главные тезисы

  • Княгиня Монако шокировала мир историей о трагической гибели своего двоюродного брата.
  • Шарлен публично обратилась к нации с заявлением о чрезвычайной опасности.

Княгиня Монако делится своей болью

Как сообщает издание monaco life, Шарлен выступила с заявлением, когда ознакомилась с шокирующей статистикой утоплений во Франции.

Что важно понимать, речь идет о 702 случаях утопления с начала лета, среди которых 193 завершились смертью.

Она публично обратилась к народу, назвав ситуацию "чрезвычайной угрозой нации".

Когда я была ребенком, мой двоюродный брат Ричард утонул в реке. Ему было всего пять лет. Это послужило настоящим ударом для всей семьи. Я убеждена, что такая боль никогда не проходит, — откровенно призналась она.

По словам журналистов, именно эта трагедия, соединенная с ее профессиональным спортивным опытом, подтолкнула Шарлен к созданию Фонда.

Его главная цель — обучение детей плаванию и повышению безопасности на воде.

Вода может дарить радость, но в то же время она безжалостна. Даже опытные пловцы не застрахованы от опасности. Дети же могут утонуть буквально через секунды, и это часто происходит тихо, без криков или брызгов, — объяснила княгиня.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Совершенно новое партнерство". Франция приняла важное решение по Украине
Франция углубляет сотрудничество с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
100-летний запрет отменен. Франция приняла долгожданное решение
Сена снова открыта для купания
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция призывает мир готовиться к "большой войне"
Франция решила готовиться к "большой войне"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?