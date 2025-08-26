"Она безжалостна". Княгиня Монако шокировала мир откровенным признанием

Княгиня Монако Шарлен рассказала о личной трагедии, которая до сих пор живет в ее сердце. Как оказалось, речь идет о неожиданной гибели родного человека.

Княгиня Монако делится своей болью

Как сообщает издание monaco life, Шарлен выступила с заявлением, когда ознакомилась с шокирующей статистикой утоплений во Франции.

Что важно понимать, речь идет о 702 случаях утопления с начала лета, среди которых 193 завершились смертью.

Она публично обратилась к народу, назвав ситуацию "чрезвычайной угрозой нации".

Когда я была ребенком, мой двоюродный брат Ричард утонул в реке. Ему было всего пять лет. Это послужило настоящим ударом для всей семьи. Я убеждена, что такая боль никогда не проходит, — откровенно призналась она. Поделиться

По словам журналистов, именно эта трагедия, соединенная с ее профессиональным спортивным опытом, подтолкнула Шарлен к созданию Фонда.

Его главная цель — обучение детей плаванию и повышению безопасности на воде.