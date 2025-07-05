100-летний запрет отменен. Франция приняла долгожданное решение

Французские власти официально объявили, что с 5 июля все желающие — жители и гости Парижа — могут искупаться в реке Сена. Следует отметить, что запрет общественного купания в водоеме длился более столетия.
Главные тезисы
- Районы купания оборудованы раздевалками и душевыми для комфорта плавников.
- Запрет действовал так много лет из-за загрязнения реки.
Сена снова открыта для купания
По словам журналистов, несколько десятков пловцов прибыли к месту погружения в Сену в 8:00 (9:00 по Киеву).
Стоит отметить, что они нырнули в воду под пристальным наблюдением спасателей.
Как признались пловцы представителям СМИ, вода в Сене "очень горячая".
Кроме того, указано, что зоны для купания оборудованы раздевалками, душевой и пляжной мебелью и рассчитаны на 150-300 человек.
Впервые запрет на купание в Сене был объявлен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки.
В течение прошлого века власти Франции много раз обещали отменить запрет, однако произошло это только сейчас.
К слову, мэр Парижа Анн Идальго даже сама скупалась в реке прошлым летом.
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