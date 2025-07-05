100-летний запрет отменен. Франция приняла долгожданное решение

Французские власти официально объявили, что с 5 июля все желающие — жители и гости Парижа — могут искупаться в реке Сена. Следует отметить, что запрет общественного купания в водоеме длился более столетия.

Сена снова открыта для купания

По словам журналистов, несколько десятков пловцов прибыли к месту погружения в Сену в 8:00 (9:00 по Киеву).

Стоит отметить, что они нырнули в воду под пристальным наблюдением спасателей.

"Elle est hyper chaude !"



Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3 — BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025

Как признались пловцы представителям СМИ, вода в Сене "очень горячая".

Парижане и гости города могут поплавать на морской базе Брас-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке Франции. Поделиться

Кроме того, указано, что зоны для купания оборудованы раздевалками, душевой и пляжной мебелью и рассчитаны на 150-300 человек.

Впервые запрет на купание в Сене был объявлен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки.

В течение прошлого века власти Франции много раз обещали отменить запрет, однако произошло это только сейчас.