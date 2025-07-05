100-літня заборона скасована. Франція ухвалила довгоочікуване рішення
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100-літня заборона скасована. Франція ухвалила довгоочікуване рішення

Сена знову відкрита для купання
Джерело:  AFP

Французька влада офіційно оголосила, що з 5 липня абсолютно усі охочі — мешканці та гості Парижа — можуть скупатись у річці Сена. Варто зазначати, що заборона громадського купання у водоймі тривала понад століття.

Головні тези:

  • Райони купання обладнані роздягальнями та душовими для комфорту плавців.
  • Заборона діяла так багато років через забруднення річки.

Сена знову відкрита для купання

За словами журналістів, кілька десятків плавців прибули до місця занурення в Сену о 8:00 (9:00 за Києвом).

Варто зазначити, що вони пірнула у воду під пильним наглядом рятувальників.

Як зізналися плавці представникам ЗМІ, вода в Сені "дуже гаряча".

Парижани й гості міста можуть поплавати на морській базі Брас-Марі в історичному центрі міста, а також у районах Гренель і Берсі на заході та сході столиці Франції.

Окрім того, наголошується, що зони для купання обладнані роздягальнями, душовими та пляжними меблями й розраховані на 150-300 людей.

Уперше заборона на купання в Сені була оголошена ще у 1923 році через надмірне забруднення річки.

Протягом минулого століття влада Франції багато разів обіцяла скасувати заборону, однак сталося це лише зараз.

До словами, мер Парижа Анн Ідальго навіть сама скупалася у річці минулого літа.

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