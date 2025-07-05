100-літня заборона скасована. Франція ухвалила довгоочікуване рішення

Французька влада офіційно оголосила, що з 5 липня абсолютно усі охочі — мешканці та гості Парижа — можуть скупатись у річці Сена. Варто зазначати, що заборона громадського купання у водоймі тривала понад століття.
Головні тези:
- Райони купання обладнані роздягальнями та душовими для комфорту плавців.
- Заборона діяла так багато років через забруднення річки.
Сена знову відкрита для купання
За словами журналістів, кілька десятків плавців прибули до місця занурення в Сену о 8:00 (9:00 за Києвом).
Варто зазначити, що вони пірнула у воду під пильним наглядом рятувальників.
Як зізналися плавці представникам ЗМІ, вода в Сені "дуже гаряча".
Окрім того, наголошується, що зони для купання обладнані роздягальнями, душовими та пляжними меблями й розраховані на 150-300 людей.
Уперше заборона на купання в Сені була оголошена ще у 1923 році через надмірне забруднення річки.
Протягом минулого століття влада Франції багато разів обіцяла скасувати заборону, однак сталося це лише зараз.
До словами, мер Парижа Анн Ідальго навіть сама скупалася у річці минулого літа.
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