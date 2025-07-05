100-літня заборона скасована. Франція ухвалила довгоочікуване рішення

Французька влада офіційно оголосила, що з 5 липня абсолютно усі охочі — мешканці та гості Парижа — можуть скупатись у річці Сена. Варто зазначати, що заборона громадського купання у водоймі тривала понад століття.

Сена знову відкрита для купання

За словами журналістів, кілька десятків плавців прибули до місця занурення в Сену о 8:00 (9:00 за Києвом).

Варто зазначити, що вони пірнула у воду під пильним наглядом рятувальників.

"Elle est hyper chaude !"



Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3 — BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025

Як зізналися плавці представникам ЗМІ, вода в Сені "дуже гаряча".

Парижани й гості міста можуть поплавати на морській базі Брас-Марі в історичному центрі міста, а також у районах Гренель і Берсі на заході та сході столиці Франції. Поширити

Окрім того, наголошується, що зони для купання обладнані роздягальнями, душовими та пляжними меблями й розраховані на 150-300 людей.

Уперше заборона на купання в Сені була оголошена ще у 1923 році через надмірне забруднення річки.

Протягом минулого століття влада Франції багато разів обіцяла скасувати заборону, однак сталося це лише зараз.