"Вона безжальна". Княгиня Монако шокувала світ відвертим зізнанням

Княгиня Монако Шарлен розповіла про особисту трагедію, яка досі ятрить їй серце. Як виявилося, йдеться про неочікувану загибель рідної людини.
Головні тези:
- Княгиня Монако шокувала світ історією про трагічну загибель свого двоюрідного брата.
- Шарлен публічно звернулася до нації з заявою про надзвичайну загрозу.
Княгиня Монако ділиться своїм болем
Як повідомляє видання monaco life, Шарлен виступила з заявою, коли ознайомилася з шокуючою статистиою утоплень у Франції.
Що важливо розуміти, йдеться про 702 випадки утоплення з початку літа, серед яких 193 завершилися смертю.
Вона публічно звернулася до народу, назвавши ситуацію "надзвичайною загрозою для нації".
За словами журналістів, саме ця трагедія, поєднана з її професійним спортивним досвідом, підштовхнула Шарлен до створення Фонду.
Його головна мете — навчання дітей плаванню та підвищення безпеки на воді.
