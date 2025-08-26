"Вона безжальна". Княгиня Монако шокувала світ відвертим зізнанням
Категорія
Світ
Дата публікації

"Вона безжальна". Княгиня Монако шокувала світ відвертим зізнанням

Княгиня Монако ділиться своїм болем
Джерело:  online.ua

Княгиня Монако Шарлен розповіла про особисту трагедію, яка досі ятрить їй серце. Як виявилося, йдеться про неочікувану загибель рідної людини.

Головні тези:

  • Княгиня Монако шокувала світ історією про трагічну загибель свого двоюрідного брата.
  • Шарлен публічно звернулася до нації з заявою про надзвичайну загрозу.

Княгиня Монако ділиться своїм болем

Як повідомляє видання monaco life, Шарлен виступила з заявою, коли ознайомилася з шокуючою статистиою утоплень у Франції.

Що важливо розуміти, йдеться про 702 випадки утоплення з початку літа, серед яких 193 завершилися смертю.

Вона публічно звернулася до народу, назвавши ситуацію "надзвичайною загрозою для нації".

Коли я була дитиною, мій двоюрідний брат Річард потонув у річці. Йому було лише п'ять років. Це стало справжнім ударом для всієї родини. Я переконана, що такий біль ніколи не минає, — відверто зізналася вона.

За словами журналістів, саме ця трагедія, поєднана з її професійним спортивним досвідом, підштовхнула Шарлен до створення Фонду.

Його головна мете — навчання дітей плаванню та підвищення безпеки на воді.

"Вода може дарувати радість, але водночас вона безжальна. Навіть досвідчені плавці не застраховані від небезпеки. Діти ж можуть потонути буквально за секунди, і це часто відбувається тихо, без криків чи бризків, — пояснила княгиня.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Абсолютно нове партнерство". Франція ухвалила важливе рішення щодо України
Франція поглиблює співпрацю з Україною
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
100-літня заборона скасована. Франція ухвалила довгоочікуване рішення
Сена знову відкрита для купання
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція закликає світ готуватися до "великої війни"
Франція вирішала готуватися до “великої війни”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?