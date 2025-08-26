"Вона безжальна". Княгиня Монако шокувала світ відвертим зізнанням

Княгиня Монако Шарлен розповіла про особисту трагедію, яка досі ятрить їй серце. Як виявилося, йдеться про неочікувану загибель рідної людини.

Княгиня Монако ділиться своїм болем

Як повідомляє видання monaco life, Шарлен виступила з заявою, коли ознайомилася з шокуючою статистиою утоплень у Франції.

Що важливо розуміти, йдеться про 702 випадки утоплення з початку літа, серед яких 193 завершилися смертю.

Вона публічно звернулася до народу, назвавши ситуацію "надзвичайною загрозою для нації".

Коли я була дитиною, мій двоюрідний брат Річард потонув у річці. Йому було лише п'ять років. Це стало справжнім ударом для всієї родини. Я переконана, що такий біль ніколи не минає, — відверто зізналася вона.

За словами журналістів, саме ця трагедія, поєднана з її професійним спортивним досвідом, підштовхнула Шарлен до створення Фонду.

Його головна мете — навчання дітей плаванню та підвищення безпеки на воді.