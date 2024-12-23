Она боялась Рождества. Биограф раскрыл неожиданный факт про принцессу Диану

Леди Диана Спенсер остается одной из самых загадочных персон в британской истории. Ее биограф Ингрид Сьюард решила поделиться интересными данными о принцессе и ее манере "празднования" Рождества.
Главные тезисы
- Леди Диана не чувствовала себя комфортно во время рождественских праздников в кругу королевской семьи.
- Она часто пыталась сбежать в храм, чтобы побыть в одиночестве.
Рождество в семейном кругу не для Дианы
По словам биографа, несмотря на то, что большинство людей обожают рождественские праздники, леди Диана не была из этой категории.
Как оказалось, в большинстве случаев она чувствовала себя не в своей тарелке и крайне напряженной в частном имении Виндзоров.
Ни для кого не секрет, что там проводили семейные праздники монархов. Каждый год на Рождество там собирались почти все представители королевской династии.
Диана не смогла ото всех скрывать свои настроения
На то, что леди Ди не получает положительных эмоций от Рождества в кругу королевской семьи, обратил внимание ее бывший дворецкий.
По словам последнего, принцесса сравнивала такие празднества со скороваркой. Несмотря на это, она была "вынуждена улыбаться и терпеть все, потому что знала, что это ее долг".
Своими воспоминаниями также поделился экс-охранник матери принцев Уильяма и Гарри, который подчеркнул, что для Дианы Рождество часто "превращалось в чистилище".
Что интересно, когда принцессе не удавалось сбежать из поместья, она тихо шла на кухню и надеялась, что никто не заметит ее отсутствия.
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