Она боялась Рождества. Биограф раскрыл неожиданный факт про принцессу Диану

Леди Диана Спенсер остается одной из самых загадочных персон в британской истории. Ее биограф Ингрид Сьюард решила поделиться интересными данными о принцессе и ее манере "празднования" Рождества.

Рождество в семейном кругу не для Дианы

По словам биографа, несмотря на то, что большинство людей обожают рождественские праздники, леди Диана не была из этой категории.

Как оказалось, в большинстве случаев она чувствовала себя не в своей тарелке и крайне напряженной в частном имении Виндзоров.

Ни для кого не секрет, что там проводили семейные праздники монархов. Каждый год на Рождество там собирались почти все представители королевской династии.

Из-за большого количества людей и помпезности таких мероприятий леди Ди пыталась как можно быстрее сбежать из имения. Когда дела шли совсем плохо, она боялась этих королевских семейных рождественских праздников. Поделиться

Диана не смогла ото всех скрывать свои настроения

На то, что леди Ди не получает положительных эмоций от Рождества в кругу королевской семьи, обратил внимание ее бывший дворецкий.

По словам последнего, принцесса сравнивала такие празднества со скороваркой. Несмотря на это, она была "вынуждена улыбаться и терпеть все, потому что знала, что это ее долг".

Своими воспоминаниями также поделился экс-охранник матери принцев Уильяма и Гарри, который подчеркнул, что для Дианы Рождество часто "превращалось в чистилище".