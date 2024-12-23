Вона боялася Різдва. Біограф розкрив неочікуваний факт про принцесу Діану

Леді Діана Спенсер залишається однією з найзагадковіших персон у британській історії. Її біографка Інгрід Сьюард вирішила поділитися цікавими даними про принцесу та її манеру “святкування” Різдва.

Різдво у сімейному колі не для Діани

За словами біографки, попри те, що більшість людей обожнюють різдвяні свята, леді Діана не була з цієї категорії.

Як виявилося, у більшості випадків вона почувалася не у своїй тарілці та вкрай напружено у приватному маєтку Віндзорів.

Ні для кого не секрет, що саме там проводили родинні свята монархів. Кожному року під час Різдво там збиралися майже усі представники королівської династії.

Через велику кількість людей та помпезність таких заходів леді Ді намагалася якомога швидше втекти з маєтку. Коли справи йшли зовсім погано, вона боялася цих королівських сімейних різдвяних свят. Досить часто Діана втікала ще до обіду і просто йшла до церкви, — розповідає Інгрід Сьюард. Поширити

Діана не змогла від усіх приховувати свої настрої

На те, що леді Ді не отримує позитивних емоцій від Різдва у колі королівської родини, одразу звернув увагу її колишній дворецький.

За словами останнього, принцеса порівнювала такі святкування зі скороваркою. Попри це, вона була "змушена посміхатися і терпіти все, бо знала, що це її обов'язок".

Своїми спогадами також поділився ексохоронець матері принців Вільяма і Гаррі, який наголосив, що для Діани Різдво часто "перетворювалося на чистилище".