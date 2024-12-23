Вона боялася Різдва. Біограф розкрив неочікуваний факт про принцесу Діану

Леді Діана Спенсер залишається однією з найзагадковіших персон у британській історії. Її біографка Інгрід Сьюард вирішила поділитися цікавими даними про принцесу та її манеру “святкування” Різдва.
Головні тези:
- Леді Діана не відчувала комфорту під час різдвяних свят у колі королівської родини.
- Вона доволі часто намагалася втекти до храму, щоб побути на самоті.
Різдво у сімейному колі не для Діани
За словами біографки, попри те, що більшість людей обожнюють різдвяні свята, леді Діана не була з цієї категорії.
Як виявилося, у більшості випадків вона почувалася не у своїй тарілці та вкрай напружено у приватному маєтку Віндзорів.
Ні для кого не секрет, що саме там проводили родинні свята монархів. Кожному року під час Різдво там збиралися майже усі представники королівської династії.
Діана не змогла від усіх приховувати свої настрої
На те, що леді Ді не отримує позитивних емоцій від Різдва у колі королівської родини, одразу звернув увагу її колишній дворецький.
За словами останнього, принцеса порівнювала такі святкування зі скороваркою. Попри це, вона була "змушена посміхатися і терпіти все, бо знала, що це її обов'язок".
Своїми спогадами також поділився ексохоронець матері принців Вільяма і Гаррі, який наголосив, що для Діани Різдво часто "перетворювалося на чистилище".
Що цікаво, коли принцесі не вдавалося втекти з маєтку, то вона тихо йшла на кухню і сподівалася, що ніхто не помітить її відсутності.
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