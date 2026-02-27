"Она ужасная". Как и где геологи нашли самую древнюю воду на планете

Канадский докембрийский щит – это старейшая часть земной коры Северной Америки. Там находится трещина, которая миллиарды лет подряд содержала в себе древнейшую воду на Земле, однако отыскать ее удалось не так давно.

Самая древняя вода на Земле непригодна для питья

Впечатляющее историческое открытие было сделано еще 13 лет назад, однако сейчас появились новые интересные подробности.

По словам геологов, драгоценная находка была скрыта от человеческого глаза — она находилась почти в 3 километрах под поверхностью.

Подробные подсчеты ученых указывают на то, что вода была запечатана там около 2,64 миллиарда лет назад.

Ученые решили провести специальный анализ жидкости — он обнаружил химический состав, подтверждающий ее образование в древних атмосферных условиях.

Чтобы выяснить, когда это произошло, исследователи обратились к ксенону и другим благородным газам. Поскольку эти газы химически инертны и не вступают в реакцию с большинством других элементов, они служат надежным хранителем информации. Поделиться

Как объясняют ученые, фактически геологи смогли отыскать воду, замкнутую под землей в изоляции задолго до появления растений, животных или даже сложных клеток.

С заявлением по этому поводу выступила одна из авторов этого исследования, профессор кафедры наук о Земле Университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар6