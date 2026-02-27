"Она ужасная". Как и где геологи нашли самую древнюю воду на планете
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Она ужасная". Как и где геологи нашли самую древнюю воду на планете

Самая древняя вода на Земле непригодна для питья
Читати українською
Источник:  IFL Science

Канадский докембрийский щит – это старейшая часть земной коры Северной Америки. Там находится трещина, которая миллиарды лет подряд содержала в себе древнейшую воду на Земле, однако отыскать ее удалось не так давно.

Главные тезисы

  • Эта вода существовала еще до появления растений, животных или даже сложных клеток.
  • Ее горький и соленый вкус удалось определить по легким брызгам, попавшим на лицо ученых во время исследований.

Самая древняя вода на Земле непригодна для питья

Впечатляющее историческое открытие было сделано еще 13 лет назад, однако сейчас появились новые интересные подробности.

По словам геологов, драгоценная находка была скрыта от человеческого глаза — она находилась почти в 3 километрах под поверхностью.

Подробные подсчеты ученых указывают на то, что вода была запечатана там около 2,64 миллиарда лет назад.

Ученые решили провести специальный анализ жидкости — он обнаружил химический состав, подтверждающий ее образование в древних атмосферных условиях.

Чтобы выяснить, когда это произошло, исследователи обратились к ксенону и другим благородным газам. Поскольку эти газы химически инертны и не вступают в реакцию с большинством других элементов, они служат надежным хранителем информации.

Как объясняют ученые, фактически геологи смогли отыскать воду, замкнутую под землей в изоляции задолго до появления растений, животных или даже сложных клеток.

С заявлением по этому поводу выступила одна из авторов этого исследования, профессор кафедры наук о Земле Университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар6

Эта вода — она ужасная на вкус… Она может быть во много раз соленее морской воды — безусловно непригодна для питья.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что объединяет человека и горбатого кита — результаты исследования
кит
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?