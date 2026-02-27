"Вона жахлива". Як і де геологи відшукали найдавнішу воду на планеті
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Вона жахлива". Як і де геологи відшукали найдавнішу воду на планеті

Найдавніша вода Землі непридатна для пиття
Джерело:  IFL Science

Канадський докембрійський щит — це найстаріша частина земної кори Північної Америки. Саме там знаходиться тріщина, яка мільярди років поспіль містила в собі найдавнішу воду на Землі, однак відшукати її вдалося не так давно.

Головні тези:

  • Ця вода існувала ще до появи рослин, тварин або навіть складних клітин.
  • Її гіркий і солоний смак вдалося визначити по легким бризкам, що потрапили на обличчя вчених під час досліджень.

Найдавніша вода Землі непридатна для пиття

Вражаюче історичне відкриття було зроблене ще 13 років тому, однак зараз з’явилися нові цікаві подробиці.

За словами геологів, дорогоціння знахідка була схована від людського ока — вона знаходилася майже в 3 кілометрах під поверхнею.

Детальні підрахунки вчених вказують на те, що вода була запечатана там близько 2,64 мільярда років тому.

Науковці вирішили провести спеціальний аналіз рідини — він виявив хімічний склад, що підтверджує її утворення в древніх атмосферних умовах.

Щоб з'ясувати, коли це сталося, дослідники звернулися до ксенону та інших благородних газів. Оскільки ці гази хімічно інертні і не вступають у реакцію з більшістю інших елементів, вони служать надійним зберігачем інформації.

Як пояснюють вчені, фактично геологи змогли відшукати воду, яка була замкнена під землею в ізоляції задовго до появи рослин, тварин або навіть складних клітин.

З заявою з цього приводу виступила одна з авторок цього дослідження, професор кафедри наук про Землю Університету Торонто Барбара Шервуд Лоллар6

Ця вода  — вона жахлива на смак… Вона може бути в багато разів солонішою за морську воду — безумовно непридатна для пиття.

