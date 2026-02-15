"Они настоящие". Барак Обама заявил о существовании пришельцев — видео

По словам бывшего американского лидера Барака Обамы, инопланетяне действительно существуют. Несмотря на это, политик откровенно признался, что никогда "ни одного из них не видел".

Обама шокировал мир новым заявлением о пришельцах

Как отметил политик, он лично убежден в том, что существование внеземной жизни настоящее, несмотря на то, что ни разу не видел ни одного представителя инопланетян.

Своими мыслями Барак Обама поделился в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну.

Они настоящие, но я ни одного из них не видел. И их не держат в этой…, — сказал экс-президент США, когда журналист добавил: Зоне 51? Поделиться

Бывший американский лидер подтвердил слова Коэна, добавив некоторые подробности об этом объекте.

Барак Обама начал утверждать, что это место не имеет подземных тоннелей или хранилищ, где держат представителей внеземных цивилизаций.