"Вони справжні". Барак Обама заявив про існування прибульців — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Вони справжні". Барак Обама заявив про існування прибульців — відео

Обама
Джерело:  online.ua

За словами колишнього американського лідера Барака Обами, інопланетяни дійсно існують. Попри це, політик відверто зізнався, що ніколи "жодного з них не бачив". 

Головні тези:

  • Обама запевняє, що перше, чим він поцікавився, як став президент США, це питання про існування інопланетян.
  • Також він розкрив деякі таємниці Зони 51.

Обама шокував світ новою заявою про прибульців

Як зазначив політик, він особисто переконаний в тому, що існування позаземного життя є справжнім, попри те, що жодного разу не бачив жодного представника інопланетян.

Своїми думками Барак Обама поділився у інтерв'ю журналісту Браяну Тайлеру Коену.

Вони — справжні, але я жодного з них не бачив. І їх не тримають у цій…", — сказав експрезидент США, коли журналіст додав: Зоні 51?

Колишній американський лідер підтвердив слова Коена, додавши деяких подробиць про цей обговорюваний об'єкт серед конспірологів.

Так, Барак Обама почав стверджувати, що це місце не має підземних тунелів чи сховищ, де тримають представників позаземних цивілізацій.

Так, у Зоні 51. Там немає ніяких підземних сховищ, якщо тільки не існує грандіозна змова і це приховують, навіть від президента Сполучених Штатів.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище
Що відомо про аномальний спалах в космосі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі відшукали планету-"вигнанця"
Що відомо про планету-"вигнанця"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія перехоплює головні супутники Європи в космосі — експерти
Росія здійснює експансію навіть в космосі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?