"Вони справжні". Барак Обама заявив про існування прибульців — відео

За словами колишнього американського лідера Барака Обами, інопланетяни дійсно існують. Попри це, політик відверто зізнався, що ніколи "жодного з них не бачив".

Обама шокував світ новою заявою про прибульців

Як зазначив політик, він особисто переконаний в тому, що існування позаземного життя є справжнім, попри те, що жодного разу не бачив жодного представника інопланетян.

Своїми думками Барак Обама поділився у інтерв'ю журналісту Браяну Тайлеру Коену.

Вони — справжні, але я жодного з них не бачив. І їх не тримають у цій…", — сказав експрезидент США, коли журналіст додав: Зоні 51? Поширити

Колишній американський лідер підтвердив слова Коена, додавши деяких подробиць про цей обговорюваний об'єкт серед конспірологів.

Так, Барак Обама почав стверджувати, що це місце не має підземних тунелів чи сховищ, де тримають представників позаземних цивілізацій.