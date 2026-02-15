"Вони справжні". Барак Обама заявив про існування прибульців — відео

За словами колишнього американського лідера Барака Обами, інопланетяни дійсно існують. Попри це, політик відверто зізнався, що ніколи "жодного з них не бачив".
Головні тези:
- Обама запевняє, що перше, чим він поцікавився, як став президент США, це питання про існування інопланетян.
- Також він розкрив деякі таємниці Зони 51.
Обама шокував світ новою заявою про прибульців
Як зазначив політик, він особисто переконаний в тому, що існування позаземного життя є справжнім, попри те, що жодного разу не бачив жодного представника інопланетян.
Своїми думками Барак Обама поділився у інтерв'ю журналісту Браяну Тайлеру Коену.
Колишній американський лідер підтвердив слова Коена, додавши деяких подробиць про цей обговорюваний об'єкт серед конспірологів.
Так, Барак Обама почав стверджувати, що це місце не має підземних тунелів чи сховищ, де тримають представників позаземних цивілізацій.
