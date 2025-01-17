"Они опасны". В киевском заведении отказались обслуживать военных

В Киеве в хостеле Hostel Vshokoladi администратор отказалась обслуживать группу украинских офицеров, в которой находился спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Главные тезисы
- Скандальные случаи отказа обслуживания военнослужащих в киевских заведениях порождают вопросы уважения к защитникам страны.
- Реакция общества в соцсетях свидетельствует об острой дискуссии вокруг событий и позиции владельцев заведений.
- Спикер ВМС высказал свои размышления относительно отношения части украинского общества к участию в войне и уважению к военнослужащим.
Киевское заведение отказалось впустить военных из-за "опасности"
Соответствующее сообщение опубликовано 17 января на странице Плетенчука в Facebook.
Как заявил спикер ВМС, администратор хостела отказалась пропустить офицеров внутрь помещения и заявила им — мол, «военные опасные».
Офицер заявил — он сожалеет о том, что до сих пор существует часть украинского общества, представители которой считают, что им можно оставаться в стороне от войны РФ против Украины.
Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами, и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более, мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР — это лайт-версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят, конечно, может возникнуть куча вопросов типа «стоило ли их защищать.
Реакция соцсетей на ситуацию
Позорная ситуация в киевском заведении не оставила равнодушными украинцев. Многие, узнав об этом случае, советовали написать заявление в полицию и предоставить делу огласки.
Люди не понимают, как на третий год полномасштабной войны такое возможно.
В киевском ресторане отказались обслуживать военного
13 января 2025 в Сети начало распространяться видео, на котором персонал ресторана Noice в Киеве отказывался обслуживать украинского военного.
Как позже рассказал медиа сам военнослужащий Андрей Хрущ, его отказались обслуживать по приказу владельца.
Полиция Киева отреагировала на конфликт, заявив о начале уголовного производства по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).
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