"Они опасны". В киевском заведении отказались обслуживать военных

В Киеве в хостеле Hostel Vshokoladi администратор отказалась обслуживать группу украинских офицеров, в которой находился спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Киевское заведение отказалось впустить военных из-за "опасности"

Соответствующее сообщение опубликовано 17 января на странице Плетенчука в Facebook.

Как заявил спикер ВМС, администратор хостела отказалась пропустить офицеров внутрь помещения и заявила им — мол, «военные опасные».

Военные опасны, — говорит девушка на ресепшене Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому по моей просьбе дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают. По просьбе дать телефон руководителю также отказ и самоуверенность. Это личная позиция или владельцев, интересно? Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС

Офицер заявил — он сожалеет о том, что до сих пор существует часть украинского общества, представители которой считают, что им можно оставаться в стороне от войны РФ против Украины.

Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами, и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более, мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР — это лайт-версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят, конечно, может возникнуть куча вопросов типа «стоило ли их защищать.

Реакция соцсетей на ситуацию

Позорная ситуация в киевском заведении не оставила равнодушными украинцев. Многие, узнав об этом случае, советовали написать заявление в полицию и предоставить делу огласки.

Люди не понимают, как на третий год полномасштабной войны такое возможно.

В киевском ресторане отказались обслуживать военного

13 января 2025 в Сети начало распространяться видео, на котором персонал ресторана Noice в Киеве отказывался обслуживать украинского военного.

Как позже рассказал медиа сам военнослужащий Андрей Хрущ, его отказались обслуживать по приказу владельца.

Полиция Киева отреагировала на конфликт, заявив о начале уголовного производства по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).