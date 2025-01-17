"Вони небезпечні". У київському закладі відмовилися обслуговувати військових
Категорія
Україна
Дата публікації

"Вони небезпечні". У київському закладі відмовилися обслуговувати військових

Військовий
Джерело:  online.ua

У Києві в хостелі Hostel Vshokoladi адміністраторка відмовилася обслуговувати групу українських офіцерів, у якій перебував речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Головні тези:

  • Адміністраторка хостела відмовилася обслуговувати групу українських офіцерів через військову приналежність та заявила, що вони є небезпечними.
  • Відмова хостела та ресторану обслуговувати військових викликала гнів у суспільстві, що спричинило викликало обговорення в соцмережах.
  • Відбулися скандальні випадки відмови обслуговування військовослужбовців у київських закладах, що викликає запитання щодо поваги та ставлення до захисників країни.

Київський заклад відмовився впустити військових через “небезпечність”

Відповідне повідомлення опубліковано 17 січня на сторінці Плетенчука у Facebook.

Як заявив речник ВМС, адміністраторка хостела відмовилася пропустити офіцерів усередину приміщення і заявила їм — мовляв, «військові небезпечні».

Військові небезпечні, — каже дівчина на ресепшені Hostel Vshokoladi в Києві. Тому на моє прохання дати мені разом із двома поважними офіцерами у формі пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників, цікаво?

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС

Офіцер заявив — він шкодує з приводу того, що досі існує частина українського суспільства, представники якої вважають, що їм можна лишатися осторонь від війни РФ проти України.

Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами та це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим паче ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, тому що мій ПТСР — це лайт-версія того, через що пройшли штурмовики. Але в хлопців, звісно, може виникнути купа запитань на кшталт „чи варто було їх захищати.

Реакція соцмереж на ситуацію

Ганебна ситуація у київському закладі не залишила байдужими українців. Багато хто, дізнавшись про цей випадок, радив написати заяву в поліцію та надати справі розголосу.

Люди не розуміють, як на третій рік повномасштабної війни таке можливе.

У київському ресторані відмовилися обслуговувати військового

13 січня 2025 року в Мережі почало поширюватися відео, на якому персонал ресторану Noice у Києві відмовлявся обслуговувати українського військового.

Як пізніше розповів медіа сам військовослужбовець Андрій Хрущ, його відмовилися обслуговувати за наказом власника.

Поліція Києва відреагувала на конфлікт, заявивши про початок кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства).

Представники ресторану, зі свого боку, стверджують, що чоловік, який записав відео, діяв в інтересах бізнес-партнера власника, який «хоче забрати гроші» і з цією метою нібито «кошмарить» заклад.

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