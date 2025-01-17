"Вони небезпечні". У київському закладі відмовилися обслуговувати військових

Київський заклад відмовився впустити військових через “небезпечність”

Відповідне повідомлення опубліковано 17 січня на сторінці Плетенчука у Facebook.

Як заявив речник ВМС, адміністраторка хостела відмовилася пропустити офіцерів усередину приміщення і заявила їм — мовляв, «військові небезпечні».

Військові небезпечні, — каже дівчина на ресепшені Hostel Vshokoladi в Києві. Тому на моє прохання дати мені разом із двома поважними офіцерами у формі пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників, цікаво? Дмитро Плетенчук Речник ВМС

Офіцер заявив — він шкодує з приводу того, що досі існує частина українського суспільства, представники якої вважають, що їм можна лишатися осторонь від війни РФ проти України.

Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами та це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим паче ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, тому що мій ПТСР — це лайт-версія того, через що пройшли штурмовики. Але в хлопців, звісно, може виникнути купа запитань на кшталт „чи варто було їх захищати.

Реакція соцмереж на ситуацію

Ганебна ситуація у київському закладі не залишила байдужими українців. Багато хто, дізнавшись про цей випадок, радив написати заяву в поліцію та надати справі розголосу.

Люди не розуміють, як на третій рік повномасштабної війни таке можливе.

У київському ресторані відмовилися обслуговувати військового

13 січня 2025 року в Мережі почало поширюватися відео, на якому персонал ресторану Noice у Києві відмовлявся обслуговувати українського військового.

Як пізніше розповів медіа сам військовослужбовець Андрій Хрущ, його відмовилися обслуговувати за наказом власника.

Поліція Києва відреагувала на конфлікт, заявивши про початок кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства).