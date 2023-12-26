Они ошибаются. Глава МО Британии отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс публично упрекнул партнеров Киева, которые сомневаются в том, что Украина сможет победить РФ. Именно так он прокомментировал уничтожение ВСУ российского десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

Глава МО Британии в восторге от новых успехов ВСУ

По мнению главы оборонного ведомства, уничтожение еще одного важного корабля Черноморского флота РФ "демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются!"

Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России, – подчеркнул Грант Шаппс. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что господство России в Черном море оказалось под угрозой.

Новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море, – заявил глава британского Минобороны. Поделиться

This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!



They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.



Russia's dominance in the Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2023

Что известно о российском корабле "Новочеркасск"

«Новочеркасск» (БДК-46) – крупный десантный корабль проекта 775 (775/II) класса Ropucha, находившийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Его создавали для высадки морского десанта на необорудованное побережье и для переброски морем войск и грузов.

Этот российский корабль мог транспортировать разные виды бронетехники, в том числе и танки. Сначала имел бортовой номер 108, а с 1 мая 1989 г. ему был присвоен бортовой номер 142.

Что также интересно, 24 марта 2022 года он был поврежден в результате обстрела в порту Бердянска во время российского вторжения в Украину: погибли 3 члена экипажа.

Тогда же был потоплен корабль «Саратов».