Они ошибаются. Глава МО Британии отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"
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Политика
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Они ошибаются. Глава МО Британии отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"

Грант Шаппс
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Источник:  Минобороны Британии

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс публично упрекнул партнеров Киева, которые сомневаются в том, что Украина сможет победить РФ. Именно так он прокомментировал уничтожение ВСУ российского десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

Глава МО Британии в восторге от новых успехов ВСУ

По мнению главы оборонного ведомства, уничтожение еще одного важного корабля Черноморского флота РФ "демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются!"

Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России, – подчеркнул Грант Шаппс.

Он также обратил внимание на то, что господство России в Черном море оказалось под угрозой.

Новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море, – заявил глава британского Минобороны.

Что известно о российском корабле "Новочеркасск"

«Новочеркасск» (БДК-46) – крупный десантный корабль проекта 775 (775/II) класса Ropucha, находившийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Его создавали для высадки морского десанта на необорудованное побережье и для переброски морем войск и грузов.

Этот российский корабль мог транспортировать разные виды бронетехники, в том числе и танки. Сначала имел бортовой номер 108, а с 1 мая 1989 г. ему был присвоен бортовой номер 142.

Что также интересно, 24 марта 2022 года он был поврежден в результате обстрела в порту Бердянска во время российского вторжения в Украину: погибли 3 члена экипажа.

Тогда же был потоплен корабль «Саратов».

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