Вони помиляються. Глава МО Британії відреагував на знищення "Новочеркаська"
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Політика
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Вони помиляються. Глава МО Британії відреагував на знищення "Новочеркаська"

Грант Шаппс
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Джерело:  Міноборони Британії

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс публічно дорікнув партнерам Києва, які зневірилися у тому, що Україна зможе перемогти РФ. Саме так він прокоментував  ураження ЗСУ російського десантного корабля "Новочеркаськ" у Криму.

Глава МО Британії у захваті від нових успіхів ЗСУ

На переконання очільника оборонного відомства, знищення ще одного важливого корабля Чорноморського флоту "демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються!"

Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії, – наголосив Грант Шаппс.

Він також звернув увагу на те, що панування Росії в Чорному морі опинилося під загрозою.

Нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі, – заявив глава британського Міноборони.

Що відомо про російський корабель "Новочеркаськ"

«Новочеркаськ» (БДК-46) — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) класу Ropucha, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Його створювали для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів.

Цей російський корабель міг транспортувати різні види бронетехніки, зокрема й танки. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142.

Що також цікаво, 24 березня 2022 він був пошкоджений в результаті обстрілу в порту Бердянська під час російського вторгнення в Україну, загинуло 3 члени екіпажу.

Тоді ж було потоплено корабель «Саратов».

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