Согласно данным Bloomberg, люди из окружения нелегитимного президента РФ Владимира Путина считают ложью его заявления о якобы причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл".
В Кремле произошел раскол на фоне теракта
Журналисты пообщались с четырьмя близкими к диктатору инсайдерами и узнали о том, что нет никаких доказательств причастности Украины к стрельбе в Подмосковье.
Однако Путину наплевать на факты, ведь его главная цель — попытаться сплотить россиян вокруг войны в Украине.
Более того, стало известно, что кремлевские чиновники были шокированы неспособностью ФСБ РФ предотвратить нападение на людей.
Они считают это ужасающим провалом российской спецслужбы.
Как Украина комментирует теракт в Крокус Сити Холли
Украинский лидер Владимир Зеленский отверг обвинения главы России Владимира Путина в причастности Украины к теракту в Подмосковье.
В ГУР подчеркивают, что теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима диктатора Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина никак не причастна к теракту.
Власти США сразу заявили, что не видят никаких признаков причастности Украины к нападению.
22 марта террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье своей "жесточайшей атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов.
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