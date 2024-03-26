Они в шоке. Как на самом деле окружение Путина реагирует на его заявления об Украине
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Политика
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Они в шоке. Как на самом деле окружение Путина реагирует на его заявления об Украине

Путин
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, люди из окружения нелегитимного президента РФ Владимира Путина считают ложью его заявления о якобы причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл".

В Кремле произошел раскол на фоне теракта

Журналисты пообщались с четырьмя близкими к диктатору инсайдерами и узнали о том, что нет никаких доказательств причастности Украины к стрельбе в Подмосковье.

Однако Путину наплевать на факты, ведь его главная цель — попытаться сплотить россиян вокруг войны в Украине.

Более того, стало известно, что кремлевские чиновники были шокированы неспособностью ФСБ РФ предотвратить нападение на людей.

Они считают это ужасающим провалом российской спецслужбы.

Впрочем, главные союзники Путина охотно подхватывают его тезис. Путин может использовать это, в том числе для объявления очередной волны мобилизации в РФ, — предупреждает Bloomberg.

Как Украина комментирует теракт в Крокус Сити Холли

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг обвинения главы России Владимира Путина в причастности Украины к теракту в Подмосковье.

Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В ГУР подчеркивают, что теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима диктатора Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина никак не причастна к теракту.

Власти США сразу заявили, что не видят никаких признаков причастности Украины к нападению.

22 марта террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье своей "жесточайшей атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов.

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