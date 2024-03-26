Вони шоковані. Як насправді оточення Путіна реагує на його заяви про Україну
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Вони шоковані. Як насправді оточення Путіна реагує на його заяви про Україну

Путін
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, люди з оточення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна вважають брехнею його заяви про нібито причетність України до теракту у “Крокус Сіті Холлі”.

У Кремлі стався розкол на тлі теракту

Журналісти поспілкувалися з чотирма інсайдерами, які близькі до диктатора, та дізналися про те, що немає жодних доказів причетності України до стрілянини у Підмосков’ї.

Однак Путіну начхати на факти, адже його головна ціль станом на сьогодні — спробувати згуртувати росіян навколо війни в Україні.

Ба більше, стало відомо, що кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю ФСБ РФ запобігти нападу на людей.

Вони вважають це жахливим провалом російської спецслужби.

Втім головні союзники Путіна охоче підхоплюють його тезу. Путін може використати це, в тому числі для оголошення чергової хвилі мобілізації в РФ, — попереджає Bloomberg.

Як Україна коментує теракт у “Крокус Сіті Холлі”

Український лідер Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Росії Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї.

Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він — найбільше вікно для терору.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

У ГУР наголошують, що теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму диктатора Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, Україна жодним чином не причетна до теракту.

Влада США одразу заявила, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.

22 березня терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів.

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