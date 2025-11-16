Основатель Wikipedia шокировал мир 45-секундным интервью

Интервью основателя Wikipedia Джимми Уэйлза, которое он дал во время подкаста Jung & Naiv, стало неожиданностью для большинства зрителей. Больше людей поразило то, что оно длилось 45 секунд и завершилось на первом же вопросе.

Джимми Уэйлс и новый скандал вокруг него

Сразу после традиционного приветствия ведущий Тело Юнг решил поинтересоваться у гостя: Уэйлс все-таки основатель или соучредитель Wikipedia?

Мне все равно. Это самый тупой вопрос на свете, — жестко ответил он. Поделиться

Такой отпор журналиста не испугал, поэтому он попросил объяснить, почему столкнулся с такой агрессивной реакцией.

Гость улыбнулся, однако не скрывал своего раздражения.

Тело Юнг решил не оставлять своих попыток и сформулировал вопрос еще раз: "Для вас вы основатель?"

На этом моменте интервью сорвалось до конца:

Я уже четырежды ответил. Это не важно. Знаете что? Я закончил. Спасибо, — заявил Джимми Уэйлс. Поделиться

Юнг пытался понять, что происходит, но Уэйлс, уходя, бросил: "Не задавай тупых вопросов".

Что важно понимать, вопрос о том, кто является настоящим основателем Wikipedia, активно обсуждается уже более 20 лет.

Это совместный проект Джимми Уэйлса и Ларри Сенджера, но Сенджер ушел еще в 2002 году и с тех пор регулярно критикует собственное детище.

Как зрители реагируют на скандальное интервью: