Основатель Wikipedia шокировал мир 45-секундным интервью
Основатель Wikipedia шокировал мир 45-секундным интервью

Джимми Уэйлс и новый скандал вокруг него
Источник:  online.ua

Интервью основателя Wikipedia Джимми Уэйлза, которое он дал во время подкаста Jung & Naiv, стало неожиданностью для большинства зрителей. Больше людей поразило то, что оно длилось 45 секунд и завершилось на первом же вопросе.

  • Вопрос о том, кто настоящий основатель Wikipedia, обсуждается уже несколько десятилетий.
  • Эта тема давно стала для Уэйлса болезненной и неприятной.

Джимми Уэйлс и новый скандал вокруг него

Сразу после традиционного приветствия ведущий Тело Юнг решил поинтересоваться у гостя: Уэйлс все-таки основатель или соучредитель Wikipedia?

Мне все равно. Это самый тупой вопрос на свете, — жестко ответил он.

Такой отпор журналиста не испугал, поэтому он попросил объяснить, почему столкнулся с такой агрессивной реакцией.

Гость улыбнулся, однако не скрывал своего раздражения.

Тело Юнг решил не оставлять своих попыток и сформулировал вопрос еще раз: "Для вас вы основатель?"

На этом моменте интервью сорвалось до конца:

Я уже четырежды ответил. Это не важно. Знаете что? Я закончил. Спасибо, — заявил Джимми Уэйлс.

Юнг пытался понять, что происходит, но Уэйлс, уходя, бросил: "Не задавай тупых вопросов".

Что важно понимать, вопрос о том, кто является настоящим основателем Wikipedia, активно обсуждается уже более 20 лет.

Это совместный проект Джимми Уэйлса и Ларри Сенджера, но Сенджер ушел еще в 2002 году и с тех пор регулярно критикует собственное детище.

Как зрители реагируют на скандальное интервью:

  • Я пристально слушал все интервью. Спасибо!

  • Шокированная, честно… Никогда не думала, что он настолько агрессивен;

  • Я думаю, что Тело могло бы быть немного критичнее в этом интервью;

  • Было очень весело, но мало;

  • Лаконичная беседа, а сколько ярких эмоций;

  • Шок, не верю своим очам.

