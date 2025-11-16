Основатель Wikipedia шокировал мир 45-секундным интервью

Интервью основателя Wikipedia Джимми Уэйлза, которое он дал во время подкаста Jung & Naiv, стало неожиданностью для большинства зрителей. Больше людей поразило то, что оно длилось 45 секунд и завершилось на первом же вопросе.
Главные тезисы
- Вопрос о том, кто настоящий основатель Wikipedia, обсуждается уже несколько десятилетий.
- Эта тема давно стала для Уэйлса болезненной и неприятной.
Джимми Уэйлс и новый скандал вокруг него
Сразу после традиционного приветствия ведущий Тело Юнг решил поинтересоваться у гостя: Уэйлс все-таки основатель или соучредитель Wikipedia?
Такой отпор журналиста не испугал, поэтому он попросил объяснить, почему столкнулся с такой агрессивной реакцией.
Гость улыбнулся, однако не скрывал своего раздражения.
Тело Юнг решил не оставлять своих попыток и сформулировал вопрос еще раз: "Для вас вы основатель?"
На этом моменте интервью сорвалось до конца:
Юнг пытался понять, что происходит, но Уэйлс, уходя, бросил: "Не задавай тупых вопросов".
Что важно понимать, вопрос о том, кто является настоящим основателем Wikipedia, активно обсуждается уже более 20 лет.
Это совместный проект Джимми Уэйлса и Ларри Сенджера, но Сенджер ушел еще в 2002 году и с тех пор регулярно критикует собственное детище.
Как зрители реагируют на скандальное интервью:
Я пристально слушал все интервью. Спасибо!
Шокированная, честно… Никогда не думала, что он настолько агрессивен;
Я думаю, что Тело могло бы быть немного критичнее в этом интервью;
Было очень весело, но мало;
Лаконичная беседа, а сколько ярких эмоций;
Шок, не верю своим очам.
