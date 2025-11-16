Засновник Wikipedia шокував світ 45-секундним інтерв'ю

Інтерв'ю засновника Wikipedia Джиммі Вейлза, яке він дав під час подкасту Jung & Naiv, стало несподіванкою для більшості глядачів. Найбільше людей вразило те, що воно тривало 45 секунд й завершилося на першому ж запитанні.

Джиммі Вейлз та новий скандал навколо нього

Одразу після традиційного вітання ведучий Тіло Юнг вирішив поцікавитися у гостя: Вейлз все-таки засновник чи співзасновник Wikipedia?

Мені все одно. Це найтупіше запитання на світі, — жорстко відповів він. Поширити

Такий відпір журналіста не злякав, тому він попросив пояснити, чому стикнувся з такою агресивною реакцією.

Гість усміхнувся, однак не приховував свого роздратування.

Тіло Юнг вирішив не полишати своїх спроб та сформулював питання ще раз: “Для вас ви засновник?".

На цьому моменті інтерв'ю зірвалося остаточно:

Я вже чотири рази відповів. Це не важливо. Знаєте що? Я закінчив. Дякую, — заявив Джиммі Вейлза. Поширити

Юнг намагався зрозуміти, що відбувається, але Вейлз, йдучи, кинув: "Не став тупих запитань".

Що важливо розуміти, питання про те, хто справжній засновник Wikipedia, активно обговорюється уже понад 20 років.

Це спільний проєкт Джиммі Вейлза і Ларрі Сенджера, але Сенджер пішов ще 2002 року і відтоді регулярно критикує власне дітище.

Як глядачі реагують на скандальне інтерв'ю: