Засновник Wikipedia шокував світ 45-секундним інтерв'ю

Інтерв'ю засновника Wikipedia Джиммі Вейлза, яке він дав під час подкасту Jung & Naiv, стало несподіванкою для більшості глядачів. Найбільше людей вразило те, що воно тривало 45 секунд й завершилося на першому ж запитанні.
Головні тези:
- Питання про те, хто справжній засновник Wikipedia, обговорюється вже кілька десятиліть.
- Ця тема давно стала для Вейлса болючою та неприємною.
Джиммі Вейлз та новий скандал навколо нього
Одразу після традиційного вітання ведучий Тіло Юнг вирішив поцікавитися у гостя: Вейлз все-таки засновник чи співзасновник Wikipedia?
Такий відпір журналіста не злякав, тому він попросив пояснити, чому стикнувся з такою агресивною реакцією.
Гість усміхнувся, однак не приховував свого роздратування.
Тіло Юнг вирішив не полишати своїх спроб та сформулював питання ще раз: “Для вас ви засновник?".
На цьому моменті інтерв'ю зірвалося остаточно:
Юнг намагався зрозуміти, що відбувається, але Вейлз, йдучи, кинув: "Не став тупих запитань".
Що важливо розуміти, питання про те, хто справжній засновник Wikipedia, активно обговорюється уже понад 20 років.
Це спільний проєкт Джиммі Вейлза і Ларрі Сенджера, але Сенджер пішов ще 2002 року і відтоді регулярно критикує власне дітище.
Як глядачі реагують на скандальне інтерв'ю:
Я уважно слухав усе інтерв'ю. Дякую!
Шокована, чесно… Ніколи не думала, що він настільки агресивний;
Я думаю, що Тіло міг би бути трохи критичнішим у цьому інтерв'ю;
Було дуже весело, але мало;
Лаконічна бесіда, а скільки яскравих емоцій;
Шок, не вірю своїм очам.
