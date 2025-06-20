"Осталось 3 года". ООН предупреждает о серьезном вызове для мира
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Осталось 3 года". ООН предупреждает о серьезном вызове для мира

Климатическая катастрофа вполне возможна
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Источник:  The Independent

Международная группа из более чем 60 ученых ООН активно бьет тревогу, поскольку наша планета на грани климатической катастрофы.

Главные тезисы

  • Объем "углеродного бюджета" достигнет лимита к 2028 году, если темпы выбросов не будут уменьшены.
  • Человечество может столкнуться с резким ростом климатических катастроф.

Климатическая катастрофа вполне возможна

По словам иностранных ученых, если не сократить выбросы немедленно, человечество пересечет опасный рубеж уже через 3 года.

Они также обращают внимание на то, что объем "углеродного бюджета" — это количество CO₂, которое можно выбросить без превышения 1,5°C, — составляет всего 130 млрд тонн.

Если ничего не изменится, то этот предел будет исчерпан до 2028 года.

Нельзя также игнорировать тот факт, что температура на планете уже поднялась на 1,24 ° C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Наибольшая часть этого роста произошла из-за деятельности человека.

В 2024 году средняя температура составляла 1,52 ° C, при этом 1,36 ° C объясняется именно выбросами от сжигания топлива и промышленных процессов.

По словам экспертов, если темпы выбросов не будут снижены, то к концу десятилетия человечество все-таки столкнется с резким ростом климатических катастроф: наводнений, засух, ураганов и исчезновения ледников.

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