"Осталось 3 года". ООН предупреждает о серьезном вызове для мира

Международная группа из более чем 60 ученых ООН активно бьет тревогу, поскольку наша планета на грани климатической катастрофы.
Главные тезисы
- Объем "углеродного бюджета" достигнет лимита к 2028 году, если темпы выбросов не будут уменьшены.
- Человечество может столкнуться с резким ростом климатических катастроф.
Климатическая катастрофа вполне возможна
По словам иностранных ученых, если не сократить выбросы немедленно, человечество пересечет опасный рубеж уже через 3 года.
Они также обращают внимание на то, что объем "углеродного бюджета" — это количество CO₂, которое можно выбросить без превышения 1,5°C, — составляет всего 130 млрд тонн.
Если ничего не изменится, то этот предел будет исчерпан до 2028 года.
Нельзя также игнорировать тот факт, что температура на планете уже поднялась на 1,24 ° C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Наибольшая часть этого роста произошла из-за деятельности человека.
По словам экспертов, если темпы выбросов не будут снижены, то к концу десятилетия человечество все-таки столкнется с резким ростом климатических катастроф: наводнений, засух, ураганов и исчезновения ледников.
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