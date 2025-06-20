"Осталось 3 года". ООН предупреждает о серьезном вызове для мира

Международная группа из более чем 60 ученых ООН активно бьет тревогу, поскольку наша планета на грани климатической катастрофы.

Климатическая катастрофа вполне возможна

По словам иностранных ученых, если не сократить выбросы немедленно, человечество пересечет опасный рубеж уже через 3 года.

Они также обращают внимание на то, что объем "углеродного бюджета" — это количество CO₂, которое можно выбросить без превышения 1,5°C, — составляет всего 130 млрд тонн.

Если ничего не изменится, то этот предел будет исчерпан до 2028 года.

Нельзя также игнорировать тот факт, что температура на планете уже поднялась на 1,24 ° C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Наибольшая часть этого роста произошла из-за деятельности человека.

В 2024 году средняя температура составляла 1,52 ° C, при этом 1,36 ° C объясняется именно выбросами от сжигания топлива и промышленных процессов. Поделиться

По словам экспертов, если темпы выбросов не будут снижены, то к концу десятилетия человечество все-таки столкнется с резким ростом климатических катастроф: наводнений, засух, ураганов и исчезновения ледников.