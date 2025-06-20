"Залишилося 3 роки". ООН попереджає про серйозний виклик для світу

Міжнародна група з понад 60 учених ООН активно б'є на сполох, оскільки наша планета на межі кліматичної катастрофи. Насамперед йдеться про те, що викиди парникових газів продовжують зростати, а шанси стримати потепління в межах 1,5°C дедалі менші.

Кліматична катастрофа цілком ймовірна

За словами іноземних вчених, якщо не скоротити викиди негайно, людство перетне небезпечну межу уже за 3 роки.

Вони також звертають увагу на те, що обсяг "вуглецевого бюджету" — йдеться кількість CO₂, яку можна викинути без перевищення 1,5°C, — становить лише 130 млрд тонн.

Якщо нічого не зміниться, то цей ліміт буде вичерпано до 2028 року.

Не можна також ігнорувати той факт, що температура на планеті вже піднялася на 1,24°C порівняно з доіндустріальною епохою. Найбільша частка цього зростання відбулася через діяльність людини.

У 2024 році середня температура становила 1,52°C, при цьому 1,36°C пояснюється саме викидами від спалювання палива і промислових процесів. Поширити

За словами експертів, якщо темпи викидів не будуть знижені, то до кінця десятиліття людство врешті-решт зіткнеться з різким зростанням кліматичних катастроф: повеней, посух, ураганів і зникнення льодовиків.