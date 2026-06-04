Останавливает рост опухолей. Ученые испытывают новое лекарство от рака поджелудочной железы

Ученые тестируют таблетки, которые могут почти вдвое увеличить период выживания при самом смертоносном виде злокачественных новообразований – раке поджелудочной железы.

Ученые испытывают новое эффективное лекарство от рака поджелудочной железы

Этот вид недуга в большинстве случаев выявляют на поздних стадиях, а примерно 97% пациентов не живут дольше пяти лет.

Результаты испытаний нового метода борьбы с раком представили на встрече Американского общества клинической онкологии (ASCO).

Соавтор работы, профессор медицинской онкологии из Университета Колорадо Аншуц Кристофер Лью рассказал The Conversation, что в течение длительного времени вероятность выживания при раке поджелудочной железы была чрезвычайно низкой.

Среди пациентов, у которых обнаружен метастатический рак между 2015 и 2021 годами, примерно 97% умерли в течение ближайших пяти лет.

Частично причина высокого уровня смертности в том, что недуг часто выявляют на поздних стадиях, когда рак уже распространился на другие органы.

Кроме того, более 90% опухолей поджелудочной железы вызваны мутациями в гене KRAS. Он кодирует белки, работающие в качестве переключателей для роста клеток, объясняет Кристофер Лью. При мутациях ген навсегда застревает в положении "включено", поэтому раковые клетки бесконечно размножаются. Поделиться

В течение десятилетий ученые полагали, что повлиять на KRAS лекарственными методами нельзя. Поэтому медицинская помощь при раке поджелудочной ограничивалась химиотерапией, которая способна разве что контролировать болезнь, но при этом наносит значительный побочный вред здоровым тканям.

Теперь ученые разработать новый препарат под названием "дараксонрасиб", который, по их мнению, может стать революционным в лечении поджелудочной рака.

Эффективность таблеток испытали на 500 пациентах. Оказалось, что ежедневный прием лекарств почти удвоил в период их выживания. Участники, принимавшие дераксонрасиб, жили в среднем 13,2 месяца, а другие больные, проходившие химиотерапию, — от 6,6 до 6,7 месяца.

При этом препарат имел меньшее количество побочных эффектов, чем химиотерапия. У 86% пациентов лекарства вызвали кожную сыпь, также люди часто имеют стоматит, диарею, тошноту и рвоту.

В то же время больные, принимавшие дараксонрасиб, гораздо реже прекращали лечение из-за серьезных побочных эффектов по сравнению с химиотерапией. Кроме того, уменьшение боли у них привело к улучшению качества жизни.

Действие дараксонрасиба состоит в том, что он выключает белок KRAS, чтобы остановить рост рака.

Исполнительная вице-президент ASCO Джули Грелоу назвала работу "революционным шагом" и "грандиозным прорывом".