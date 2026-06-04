Зупиняє ріст пухлин. Науковці випробовують нові ліки від раку підшлункової залози

Науковці тестують таблетки, які можуть майже вдвічі збільшити період виживання при найсмертоноснішому виду злоякісних новоутворень – раку підшлункової залози.

Учені випробовують нові ефективні ліки від раку підшлункової залози

Цей вид недуги здебільшого виявляють на пізніх стадіях, а приблизно 97% пацієнтів не живуть довше п'яти років.

Результати випробування нового методу боротьби з раком представили на зустрічі Американського товариства клінічної онкології (ASCO).

Співавтор роботи, професор медичної онкології з Університету Колорадо Аншуц Крістофер Лью розповів The Conversation, що протягом тривалого часу ймовірність виживання при раку підшлункової залози була надзвичайно низькою.

Серед пацієнтів, в яких виявили метастатичний рак між 2015 і 2021 роками, приблизно 97% померли впродовж найближчих п'яти років.

Частково причина високого рівня смертності в тому, що недугу часто виявляють на пізніх стадіях, коли рак вже поширився на інші органи.

Крім того, понад 90% пухлин підшлункової залози спричинені мутаціями в гені KRAS. Він кодує білки, які працюють як перемикачі для росту клітин, пояснює Крістофер Лью. При мутаціях ген назавжди застрягає в положенні "ввімкнено", тому ракові клітини нескінченно розмножуються. Поширити

Протягом десятиліть вчені вважали, що вплинути на KRAS лікарськими методами не можна. Тому медична допомога при раку підшлункової обмежувалася хіміотерапією, яка здатна хіба контролювати хворобу, але при цьому завдає значної побічної шкоди здоровим тканинам.

Тепер вчені розробити новий препарат під назвою "дараксонрасіб", який, на їхню думку, може стати революційним у лікуванні раку підшлункової.

Ефективність таблеток випробували на 500 пацієнтах. Виявилося, що щоденний прийом ліків майже подвоїв період їхнього виживанні. Учасники, які вживали дераксонрасіб, жили в середньому 13,2 місяця, а інші хворі, які проходили хіміотерапію, — від 6,6 до 6,7 місяця.

При цьому препарат мав меншу кількість побічних ефектів, ніж хіміотерапія. У 86% пацієнтів ліки спричинили шкірне висипання, також люди часто мати стоматит, діарею, нудоту та блювання.

Водночас хворі, які приймали дараксонрасіб, набагато рідше припиняли лікування через серйозні побічні ефекти, порівняно з хіміотерапією. Крім того, зменшення болю в них призвело до покращення якості життя.

Дія дараксонрасібу полягає в тому, що він вимикає білок KRAS, щоб зупинити ріст раку.

Виконавча віцепрезидентка ASCO Джулі Грелоу назвала роботу "революційним кроком" і "грандіозним проривом".