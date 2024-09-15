"Оставьте их себе". Командир боевиков "Ахмат" отказался от пленных "кадыровцев"— видео
Категория
Мир
Дата публикации

"Оставьте их себе". Командир боевиков "Ахмат" отказался от пленных "кадыровцев"— видео

"Оставьте их себе". Командир боевиков "Ахмат" отказался от пленных "кадыровцев"— видео
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Источник:  online.ua

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Украина может оставить себе пленных "кадыровцев", поскольку они "не заслуживают жизни" после решения сдаться в плен.

Главные тезисы

  • Командир спецназа "Ахмат" отказался возвращать своих бойцов из плена и заявил, что Украина может оставить себе пленных чеченцев.
  • Алаудинов выразил негодование по поводу видео с пленными "ахматовцами" и призвал украинские власти оставить их себе.
  • Он подчеркнул, что не собирается обсуждать вопросы пленных чеченцев и даже призвал их к самоубийству, считая сдачу в плен самым большим позором.
  • Украинские военные отмечают, что боевики "Ахмата" не сопротивлялись при попадании в плен и это было правильным решением с учетом предыдущих обменов.

В "Ахмате" не хотят возвращать своих бойцов из плена

Как отметил Алаудинов, он возмущен по поводу видео, на которых показаны пленные "ахматовцы" в руках ВСУ.

Украинцам говорю: оставьте их себе. Они нам не нужны ни сейчас, ни сто лет спустя. Не пытайтесь со мной связываться. Я могу обменять любого, но не чеченцев, добровольно сдавшихся в плен. Для меня таких людей не существует, — заявил Алаудинов.

Командир чеченского спецназа подчеркнул, что не собирается обсуждать вопросы пленных чеченцев и ему абсолютно безразлична их судьба.

Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью... Как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались, как девушки в плен, как вы собираетесь вообще жить?, — заявил он.

Во время речи Алаудинов призвал пленных чеченцев к самоубийству, заявляя:

Просто встаньте, возьмите что-нибудь в руки и наброситесь на кого-нибудь, сделайте все, чтобы вас убили.

Ранее Алаудинов отрицал информацию о попадании "кадыровцев" в плен ВСУ во время операции в Курщине.

ВСУ взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области

11 августа проект Хочу жить сообщил, что украинские силы смогли существенно пополнить обменный фонд во время боев на российской Курщине. На этот раз в плен в ВСУ попали боевики "Ахмата".

Как отмечают украинские воины, "ахматовцы" пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Как иронически отмечает проект "Хочу жить", это действительно так, ведь они постоянно находятся в тылу, однако на этот раз события на Курщине развивались так динамично, что они просто не успели вовремя среагировать и убежать.

Более того, боевики “Ахмата” даже не пытались сопротивляться ВСУ.

Как показывает опыт прежних обменов, это очень правильное решение, поскольку российские переговорщики по обменам кадыровцев забирают в первую очередь.

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