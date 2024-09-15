"Оставьте их себе". Командир боевиков "Ахмат" отказался от пленных "кадыровцев"— видео

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Украина может оставить себе пленных "кадыровцев", поскольку они "не заслуживают жизни" после решения сдаться в плен.

В "Ахмате" не хотят возвращать своих бойцов из плена

Как отметил Алаудинов, он возмущен по поводу видео, на которых показаны пленные "ахматовцы" в руках ВСУ.

Украинцам говорю: оставьте их себе. Они нам не нужны ни сейчас, ни сто лет спустя. Не пытайтесь со мной связываться. Я могу обменять любого, но не чеченцев, добровольно сдавшихся в плен. Для меня таких людей не существует, — заявил Алаудинов. Поделиться

Командир чеченского спецназа подчеркнул, что не собирается обсуждать вопросы пленных чеченцев и ему абсолютно безразлична их судьба.

Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью... Как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались, как девушки в плен, как вы собираетесь вообще жить?, — заявил он. Поделиться

Во время речи Алаудинов призвал пленных чеченцев к самоубийству, заявляя:

Просто встаньте, возьмите что-нибудь в руки и наброситесь на кого-нибудь, сделайте все, чтобы вас убили.

Ранее Алаудинов отрицал информацию о попадании "кадыровцев" в плен ВСУ во время операции в Курщине.

ВСУ взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области

11 августа проект Хочу жить сообщил, что украинские силы смогли существенно пополнить обменный фонд во время боев на российской Курщине. На этот раз в плен в ВСУ попали боевики "Ахмата".

Как отмечают украинские воины, "ахматовцы" пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Как иронически отмечает проект "Хочу жить", это действительно так, ведь они постоянно находятся в тылу, однако на этот раз события на Курщине развивались так динамично, что они просто не успели вовремя среагировать и убежать.

Более того, боевики “Ахмата” даже не пытались сопротивляться ВСУ.