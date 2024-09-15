"Залиште їх собі". Командир бойовиків "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців" — відео

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що Україна може залишити собі полонених "кадирівців", оскільки вони "не заслуговують на життя" після рішення здатися в полон.
Головні тези:
- Командир спецназу "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців", вважаючи їх недостойними життя після здачі в полон.
- Апті Алаудінов відмовився повертати своїх бійців з полону та закликав полонених чеченців до самогубства.
- Поступовий розвиток подій на Курщині призвів до потрапляння бойовиків "Ахмата" в полон ЗСУ та розгорнутого обміну полоненими.
В “Ахматі” не хочуть повертати своїх бійців з полону
Як зазначив Алаудінов він обурений з приводу відео, на яких показано полонених "ахматівців" у руках ЗСУ.
Командир чеченського спецназу підкреслив, що не збирається обговорювати питання полонених чеченців і йому абсолютно байдуже їхня доля.
Під час промови Алаудінов закликав полонених чеченців до самогубства, заявляючи:
Просто встаньте, візьміть що-небудь у руки і накиньтесь на когось, зробіть усе, щоб вас убили.
Раніше Алаудінов заперечував інформацію про потрапляння "кадирівців" у полон ЗСУ під час операції на Курщині.
ЗСУ взяли у полон десятки бойовиків "Ахмата" у Курській області
11 серпня проєкт “Хочу жить” повідомив, що українські сили змогли суттєво поповнити обмінний фонд під час боїв на російській Курщині. Цього разу в полон до ЗСУ потрапили бойовики “Ахмата”.
Як зазначають українські воїни, “ахматівці” намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці “Ахмата” в полон не здаються.
Як іронічно зазначає проєкт “Хочу жить”, це дійсно так, адже вони постійно знаходяться в тилу, однак цього разу події на Курщині розвивалися так динамічно, що вони просто не встигли вчасно зреагувати та втекти.
Ба більше, бойовики “Ахмата” навіть не намагалися чинити опір ЗСУ.
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