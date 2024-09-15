"Залиште їх собі". Командир бойовиків "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців" — відео
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"Залиште їх собі". Командир бойовиків "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців" — відео

"Залиште їх собі". Командир бойовиків "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців" — відео
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Джерело:  online.ua

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що Україна може залишити собі полонених "кадирівців", оскільки вони "не заслуговують на життя" після рішення здатися в полон.

Головні тези:

  • Командир спецназу "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців", вважаючи їх недостойними життя після здачі в полон.
  • Апті Алаудінов відмовився повертати своїх бійців з полону та закликав полонених чеченців до самогубства.
  • Поступовий розвиток подій на Курщині призвів до потрапляння бойовиків "Ахмата" в полон ЗСУ та розгорнутого обміну полоненими.

В “Ахматі” не хочуть повертати своїх бійців з полону

Як зазначив Алаудінов він обурений з приводу відео, на яких показано полонених "ахматівців" у руках ЗСУ.

Українцям кажу: залиште їх собі. Вони нам не потрібні ні зараз, ні через сто років. Не намагайтеся зі мною зв'язуватися. Я можу обміняти будь-кого, але не чеченців, які добровільно здалися в полон. Для мене таких людей не існує, — заявив Алаудінов.

Командир чеченського спецназу підкреслив, що не збирається обговорювати питання полонених чеченців і йому абсолютно байдуже їхня доля.

Чеченці споконвіку вважали для себе найбільшою ганьбою здачу в полон. Це така ганьба, яку не можна змити взагалі нічим, окрім як своєю кров'ю... Як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи і здалися, як дівчата в полон, як ви збираєтеся взагалі жити?, — заявив він.

Під час промови Алаудінов закликав полонених чеченців до самогубства, заявляючи:

Просто встаньте, візьміть що-небудь у руки і накиньтесь на когось, зробіть усе, щоб вас убили.

Раніше Алаудінов заперечував інформацію про потрапляння "кадирівців" у полон ЗСУ під час операції на Курщині.

ЗСУ взяли у полон десятки бойовиків "Ахмата" у Курській області

11 серпня проєкт “Хочу жить” повідомив, що українські сили змогли суттєво поповнити обмінний фонд під час боїв на російській Курщині. Цього разу в полон до ЗСУ потрапили бойовики “Ахмата”.

Як зазначають українські воїни, “ахматівці” намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці “Ахмата” в полон не здаються.

Як іронічно зазначає проєкт “Хочу жить”, це дійсно так, адже вони постійно знаходяться в тилу, однак цього разу події на Курщині розвивалися так динамічно, що вони просто не встигли вчасно зреагувати та втекти.

Ба більше, бойовики “Ахмата” навіть не намагалися чинити опір ЗСУ.

Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів кадировців забирають найперше.

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