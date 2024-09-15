"Залиште їх собі". Командир бойовиків "Ахмат" відмовився від полонених "кадирівців" — відео

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що Україна може залишити собі полонених "кадирівців", оскільки вони "не заслуговують на життя" після рішення здатися в полон.

В “Ахматі” не хочуть повертати своїх бійців з полону

Як зазначив Алаудінов він обурений з приводу відео, на яких показано полонених "ахматівців" у руках ЗСУ.

Українцям кажу: залиште їх собі. Вони нам не потрібні ні зараз, ні через сто років. Не намагайтеся зі мною зв'язуватися. Я можу обміняти будь-кого, але не чеченців, які добровільно здалися в полон. Для мене таких людей не існує, — заявив Алаудінов. Поширити

Командир чеченського спецназу підкреслив, що не збирається обговорювати питання полонених чеченців і йому абсолютно байдуже їхня доля.

Чеченці споконвіку вважали для себе найбільшою ганьбою здачу в полон. Це така ганьба, яку не можна змити взагалі нічим, окрім як своєю кров'ю... Як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи і здалися, як дівчата в полон, як ви збираєтеся взагалі жити?, — заявив він. Поширити

Під час промови Алаудінов закликав полонених чеченців до самогубства, заявляючи:

Просто встаньте, візьміть що-небудь у руки і накиньтесь на когось, зробіть усе, щоб вас убили.

Раніше Алаудінов заперечував інформацію про потрапляння "кадирівців" у полон ЗСУ під час операції на Курщині.

ЗСУ взяли у полон десятки бойовиків "Ахмата" у Курській області

11 серпня проєкт “Хочу жить” повідомив, що українські сили змогли суттєво поповнити обмінний фонд під час боїв на російській Курщині. Цього разу в полон до ЗСУ потрапили бойовики “Ахмата”.

Як зазначають українські воїни, “ахматівці” намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці “Ахмата” в полон не здаються.

Як іронічно зазначає проєкт “Хочу жить”, це дійсно так, адже вони постійно знаходяться в тилу, однак цього разу події на Курщині розвивалися так динамічно, що вони просто не встигли вчасно зреагувати та втекти.

Ба більше, бойовики “Ахмата” навіть не намагалися чинити опір ЗСУ.