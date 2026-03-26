Освобождены 9 населенных пунктов — ВСУ раскрыли подробности контрнаступления на Александровском направлении

ВСУ раскрыли подробности успешного контрнаступления на Александровском направлении

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Военные рассказали, что на Александровском направлении идет контрнаступательная операция ВСУ.

На 25 марта 2026 года украинские войска освободили 9 населенных пунктов (7 в Днепропетровской области и 2 в Запорожской) и еще 3 полностью зачистили от противника.

Украинские войска возобновили контроль над около 440 км территории.

С начала операции, продолжающейся с 29 января 2026 года, потери российских войск составили 3676 человек, из которых безвозвратные — 2653, санитарные — 1023, а 11 попали в плен.

Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения противника, среди которых:

боевые бронированные машины — 13;

автомобильная техника — 141;

артиллерийские системы — 250;

мото- и квадротехника — 153;

танки — 8.

Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.

Александровское направление расположено на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Проведение наступательной операции ДШВ официально подтвердили в конце февраля.