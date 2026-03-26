Освобождены 9 населенных пунктов — ВСУ раскрыли подробности контрнаступления на Александровском направлении

Во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили от российских окупантов 9 населенных пунктов и еще 3 полностью зачистили от противника.
Главные тезисы
- Украинские войска освободили 9 населенных пунктов и полностью зачистили 3 от российских оккупантов на Александровском направлении.
- Контрнаступление привело к возобновлению контроля над 440 км² территории в Днепропетровской и Запорожской областях.
ВСУ раскрыли подробности успешного контрнаступления на Александровском направлении
Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Военные рассказали, что на Александровском направлении идет контрнаступательная операция ВСУ.
На 25 марта 2026 года украинские войска освободили 9 населенных пунктов (7 в Днепропетровской области и 2 в Запорожской) и еще 3 полностью зачистили от противника.
С начала операции, продолжающейся с 29 января 2026 года, потери российских войск составили 3676 человек, из которых безвозвратные — 2653, санитарные — 1023, а 11 попали в плен.
Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения противника, среди которых:
боевые бронированные машины — 13;
автомобильная техника — 141;
артиллерийские системы — 250;
мото- и квадротехника — 153;
танки — 8.
Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.
Александровское направление расположено на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Проведение наступательной операции ДШВ официально подтвердили в конце февраля.
Главная цель операции — остановить продвижение противника в Днепропетровской и Запорожской областях и вытеснить его за административные границы региона.
Больше по теме
