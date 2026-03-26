Звільнено 9 населених пунктів — ЗСУ розкрили подробиці контрнаступу на Олександрівському напрямку
Звільнено 9 населених пунктів — ЗСУ розкрили подробиці контрнаступу на Олександрівському напрямку

Під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів і ще 3 повністю зачистили від противника.

  • Українські війська звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів та 3 повністю зачистили від противника.
  • Контрнаступ на Олександрівському напрямку призвів до відновлення контролю над близько 440 км² території.

ЗСУ розкрили подробиці успішного контрнаступу на Олександрівському напрямку

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Військові розповіли, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ.

Станом на 25 березня 2026 року українські війська звільнили 9 населених пунктів (7 у Дніпропетровській області та 2 в Запорізькій) і ще 3 повністю зачистили від противника.

Українські війська відновили контроль над близько 440 км² території.

З початку операції, що триває з 29 січня 2026 року, втрати російських військ склали 3 676 осіб, з яких безповоротні — 2 653, санітарні — 1 023, а 11 потрапили в полон.

Також українські війська знищили 565 одиниць техніки та озброєння противника, серед яких:

  • бойові броньовані машини — 13;

  • автомобільна техніка — 141;

  • артилерійські системи — 250;

  • мото- та квадротехніка — 153;

  • танки — 8.

Крім того, українські підрозділи ліквідували 1 283 безпілотники типу "Крило" та 140 пунктів управління БпЛА.

Олександрівський напрямок розташований на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Проведення наступальної операції ДШВ офіційно підтвердили наприкінці лютого.

Головна мета операції — зупинити просування противника в Дніпропетровській та Запорізькій областях і витіснити його за адміністративні межі регіону.

