От ракет так умирают. Украинский фигурист выступил с "пятном крови" на ЧЕ

Украинский фигурист Иван Шмуратко в произвольной программе Чемпионата Европы по фигурному катанию вышел на лед в рубашке с красным пятном. Так он напомнил миру о войне РФ против Украины.

Фигурист напомнил Европе об убийствах украинцев

22-летний фигурист в произвольной программе Евро-2024 вышел в белой рубашке с "пятном крови" в районе сердца.

Выступление украинца стало продолжением короткой программы, где он показал историю убитого ракетой ребенка и его отца, вынужденного жить с этим горем дальше.

Какое содержание вкладывало? Астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью, — раскрыл значение символов сам Шмуратко. Поделиться

Молодой украинский объяснил свой подход желанием на мировой уровень восприятия. Вместе с хореографом Михаилом Лейбой он стремится доступно донести очевидные вещи широкой аудитории. Многократный чемпион Украины пообещал в дальнейшем использовать памятные образы.

За свое выступление Шмуратко получил 140,70 балла. В произвольной программе он занял 12-е место, а в целом финишировал на 14-й строчке. Чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа, торжествующий и в короткой, и в произвольной программах.

Что известно об Иване Шмуратко

22-летний украинский фигурист, представляющий Киев и специализирующийся на одиночном катании.

Также он участник и финалист Олимпийских игр-2022 (24 место), участник чемпионатов мира (лучший результат — 21 место 2021 года).

На чемпионате Европы по фигурному катанию Шмуратко выступает в третий раз в карьере. На Евро-2022 показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании — 12 место.

Иван также четырехкратный чемпион Украины (2018–2021 годы).