От ракет так умирают. Украинский фигурист выступил с "пятном крови" на ЧЕ

Украинский фигурист Иван Шмуратко в произвольной программе Чемпионата Европы по фигурному катанию вышел на лед в рубашке с красным пятном. Так он напомнил миру о войне РФ против Украины.
Фигурист напомнил Европе об убийствах украинцев
22-летний фигурист в произвольной программе Евро-2024 вышел в белой рубашке с "пятном крови" в районе сердца.
Выступление украинца стало продолжением короткой программы, где он показал историю убитого ракетой ребенка и его отца, вынужденного жить с этим горем дальше.
Молодой украинский объяснил свой подход желанием на мировой уровень восприятия. Вместе с хореографом Михаилом Лейбой он стремится доступно донести очевидные вещи широкой аудитории. Многократный чемпион Украины пообещал в дальнейшем использовать памятные образы.
За свое выступление Шмуратко получил 140,70 балла. В произвольной программе он занял 12-е место, а в целом финишировал на 14-й строчке. Чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа, торжествующий и в короткой, и в произвольной программах.
Что известно об Иване Шмуратко
22-летний украинский фигурист, представляющий Киев и специализирующийся на одиночном катании.
Также он участник и финалист Олимпийских игр-2022 (24 место), участник чемпионатов мира (лучший результат — 21 место 2021 года).
На чемпионате Европы по фигурному катанию Шмуратко выступает в третий раз в карьере. На Евро-2022 показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании — 12 место.
Иван также четырехкратный чемпион Украины (2018–2021 годы).
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