От травмы до обновления. В Украине стартовала ежегодная акция "16 дней активизма против насилия"

Каждое усилие, приложенное к поддержке даже одного человека, ведет нас к справедливости и свету. Это подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министер юстиции Ольга Стефанишина во время вечера солидарности "Услышь в темноте", посвященного старту ежегодной акции "16 дней активизма против насилия".
Главные тезисы
- Украина начала ежегодную акцию «16 дней активизма против насилия», направленную на привлечение внимания к проблеме насилия и методам предотвращения его проявлений.
- Участники мероприятия выступили за исцеление пострадавших от насилия и отметили важность поддержки и взаимной помощи.
- В рамках акции были отмечены специалисты, оказывающие поддержку пострадавшим от насилия.
- Основная идея акции — символический путь пострадавших: от травмы до восстановления, от боли до новой жизни.
- Каждый шаг, каждое усилие в поддержку потерпевших от насилия в Украине ведет к построению справедливого и безопасного общества.
Ежегодная акция 16 дней является символом противодействия насилию в Украине.
Как отмечается, событие произошло при поддержке Фонда Народонаселения ООН в Украине — UNFPA Ukraine, и в сотрудничестве с ГО UA Experts.
Основой вечера стал символический концерт, отразивший путь пострадавших от насилия: от пережитой боли и травмы до восстановления и исцеления.
Среди участников мероприятия были представители правительства Украины, послы стран ЕС, США и Канады, депутаты Парламента, представители международных и общественных организаций, лидеры мнений, а также специалисты, работающие в сфере противодействия насилию в Украине.
Выступая с приветственным словом, Ольга Стефанишина поблагодарила всех присутствующих и подчеркнула, что в зале нет случайных людей.
Уникальная музыкальная программа вечера, созданная народным артистом Украины и режиссером Анатолием Соловьяненко, с участием ведущих солистов Национальной оперы Украины, Национальной заслуженной академической капеллы «Мысль» и симфонического оркестра Украинского радио, подчеркнула значимость поддержки и взаимной.
Отдельно Ольга Стефанишина отметила, что, кроме вопросов домашнего насилия, сейчас мы говорим и о сексуальном насилии как преступлении войны, и подчеркнула необходимость оказания комплексной поддержки пострадавших.
Она отметила важность одобренного Кабинет Министров Украины примерного положения о Центрах помощи спасенным и принятых Верховной Радой Украины изменений в законодательство, впервые законодательно определяющих правовую и социальную защиту пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ против Украины и порядок предоставления неотложных промежуточных репараций.
Во время происшествия посетители могли пообщаться со специалистами сервисов, которые при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, ежедневно помогают пострадавшим от насилия.
Особой благодарностью за весомый вклад в поддержку пострадавших были отмечены две специалисты: Ольга Довганюк, юрист Центра помощи спасенным в Черновцах, и Елена Шевченко, психология мобильной бригады социально-психологической помощи в Ирпене.
Мероприятие «Услышь во тьме» стало частью национальной коммуникационной кампании «Чудовищность побеждает насилие. Сделай шаг», которая реализуется при поддержке Правительства Бельгии.
Что известно об акции "16 дней активизма против насилия"
Начиная с 1991 года, с 25 ноября по 10 декабря международное сообщество проводит ежегодную кампанию "16 дней активизма против насилия".
Кампания направлена на привлечение внимания общественности к проблеме насилия, а также методов предотвращения и комплексного реагирования на его проявления.
Украина впервые присоединилась к кампании в 2020 году. Во время войны, в условиях ухудшения ситуации и экономической нестабильности, вопрос насилия становится чрезвычайно актуальным, ведь рост его случаев оказывает разрушительное влияние на жизнь тысяч граждан по всей Украине.
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