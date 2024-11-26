От травмы до обновления. В Украине стартовала ежегодная акция "16 дней активизма против насилия"

Каждое усилие, приложенное к поддержке даже одного человека, ведет нас к справедливости и свету. Это подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министер юстиции Ольга Стефанишина во время вечера солидарности "Услышь в темноте", посвященного старту ежегодной акции "16 дней активизма против насилия".

Ежегодная акция 16 дней является символом противодействия насилию в Украине.

Как отмечается, событие произошло при поддержке Фонда Народонаселения ООН в Украине — UNFPA Ukraine, и в сотрудничестве с ГО UA Experts.

Основой вечера стал символический концерт, отразивший путь пострадавших от насилия: от пережитой боли и травмы до восстановления и исцеления.

Фото — facebook.com/UA.EU.NATO

Среди участников мероприятия были представители правительства Украины, послы стран ЕС, США и Канады, депутаты Парламента, представители международных и общественных организаций, лидеры мнений, а также специалисты, работающие в сфере противодействия насилию в Украине.

Фото — facebook.com/UA.EU.NATO

Выступая с приветственным словом, Ольга Стефанишина поблагодарила всех присутствующих и подчеркнула, что в зале нет случайных людей.

Сегодня стартует ежегодная акция 16 дней активизма против насилия. Каждый год вместе с вами, партнерами, мы начинаем эти 16 дней как символ противодействия насилию, но каждый день вместе работаем, чтобы помочь и услышать каждого и каждую. и я горжусь тем, что в Украине вместе с партнерами сейчас развернута мощная сеть сервисов поддержки граждан. Каждый человек, нуждающийся в помощи, может обратиться и получить достойную поддержку. Ольга Стефанишина Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерка юстиции Украины

Уникальная музыкальная программа вечера, созданная народным артистом Украины и режиссером Анатолием Соловьяненко, с участием ведущих солистов Национальной оперы Украины, Национальной заслуженной академической капеллы «Мысль» и симфонического оркестра Украинского радио, подчеркнула значимость поддержки и взаимной.

Фото — facebook.com/UA.EU.NATO

Мы услышали отрывки из разных произведений, которые символизируют реальные истории граждан, пострадавших от домашнего насилия, насилия в условиях войны. Это о пути одного человека: от первого шага к борьбе, свободе, новой жизни. Шага, позволяющего защитить себя, а также даже обидчику стать на путь восстановления. И каждый шаг важен, — подчеркнула вице-премьер Ольга Стефанишина. Поделиться

Отдельно Ольга Стефанишина отметила, что, кроме вопросов домашнего насилия, сейчас мы говорим и о сексуальном насилии как преступлении войны, и подчеркнула необходимость оказания комплексной поддержки пострадавших.

Вицепремьер Ольга Стефанишина (фото — facebook.com/UA.EU.NATO)

Она отметила важность одобренного Кабинет Министров Украины примерного положения о Центрах помощи спасенным и принятых Верховной Радой Украины изменений в законодательство, впервые законодательно определяющих правовую и социальную защиту пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ против Украины и порядок предоставления неотложных промежуточных репараций.

Во время происшествия посетители могли пообщаться со специалистами сервисов, которые при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, ежедневно помогают пострадавшим от насилия.

Фото — facebook.com/UA.EU.NATO

Особой благодарностью за весомый вклад в поддержку пострадавших были отмечены две специалисты: Ольга Довганюк, юрист Центра помощи спасенным в Черновцах, и Елена Шевченко, психология мобильной бригады социально-психологической помощи в Ирпене.

Для меня большая честь быть организатором сегодняшнего мероприятия совместно с нашими командами UA Experts и UNFPA Ukraine. Культурная дипломатия — это больше, чем эмоции и переговоры. Сегодняшний вечер дал много размышлений и только подчеркнул, что культурные мероприятия — это действительно эффективный способ доносить информацию людям. Быть отзывчивым и делать шаг на встречу друг другу — это точно то, что минимизирует проявления насилия в семьях. Жизнь одна, цените друг друга. Сергей Нижинский Глава ОО «UA Experts», советник Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Ольга Довганюк (фото — facebook.com/UA.EU.NATO

Елена Шевченко (фото — facebook.com/UA.EU.NATO)

Мероприятие «Услышь во тьме» стало частью национальной коммуникационной кампании «Чудовищность побеждает насилие. Сделай шаг», которая реализуется при поддержке Правительства Бельгии.

Что известно об акции "16 дней активизма против насилия"

Начиная с 1991 года, с 25 ноября по 10 декабря международное сообщество проводит ежегодную кампанию "16 дней активизма против насилия".

Кампания направлена на привлечение внимания общественности к проблеме насилия, а также методов предотвращения и комплексного реагирования на его проявления.

Украина впервые присоединилась к кампании в 2020 году. Во время войны, в условиях ухудшения ситуации и экономической нестабильности, вопрос насилия становится чрезвычайно актуальным, ведь рост его случаев оказывает разрушительное влияние на жизнь тысяч граждан по всей Украине.