Від травми до відновлення. В Україні стартувала щорічна акція "16 днів активізму проти насильства"

Кожне зусилля, докладене на підтримку навіть однієї людини, веде нас до справедливості та світла. На цьому наголосила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час вечора солідарності “Почуй у темряві”, присвяченого старту щорічної акції “16 днів активізму проти насильства”.
Головні тези:
- Україна розпочала щорічну акцію «16 днів активізму проти насильства», спрямовану на привернення уваги до проблеми насильства та методів запобігання його проявам.
- Учасники заходу виступили за зцілення постраждалих від насильства та наголосили на важливості підтримки та взаємної допомоги.
- В рамках акції було відзначено фахівчинь, які надають підтримку постраждалим від насильства.
- Основною ідеєю акції є символічний шлях постраждалих: від травми до відновлення, від болю до нового життя.
- Кожен крок, кожне зусилля на підтримку потерпілих від насильства в Україні веде до побудови справедливого та безпечного суспільства.
Щорічна акція 16 днів є символом протидії насильству в Україні
Як зазначається, подія відбулась за підтримки Фонд Народонаселення ООН в Україні — UNFPA Ukraine, та у співпраці з ГО UA Experts.
Основою вечора став символічний концерт, який відобразив шлях постраждалих від насильства: від пережитого болю та травми до відновлення і зцілення.
Серед учасників заходу були представники Уряду України, посли країн ЄС, США та Канади, депутати Парламенту, представники міжнародних і громадських організацій, лідери думок, а також фахівці, які працюють у сфері протидії насильству в Україні.
Виступаючи з вітальним словом, Ольга Стефанішина подякувала всім присутнім і підкреслила, що у залі немає випадкових людей. Вона наголосила, що кожен та кожна з гостей щодня роблять кроки назустріч підтримки тим громадянам, які потребують допомоги.
Унікальна музична програма вечора, створена народним артистом України та режисером Анатолієм Солов’яненком, за участю провідних солістів Національної опери України, Національної заслуженої академічної капели «Думка» та симфонічного оркестру Українського радіо, підкреслила значущість чуйності та взаємної підтримки.
Окремо Ольга Стефанішина зауважила, що окрім питань домашнього насильства, нині ми говоримо й про сексуальне насильство як злочин війни, та підкреслила необхідність надання комплексної підтримки постраждалих.
Вона зауважила на важливості схваленого Кабінет Міністрів України примірного положення про Центри допомоги врятованим та ухвалених Верховна Рада України змін до законодавства, які вперше законодавчо визначають правовий і соціальний захист постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України та порядок надання невідкладних проміжних репарацій.
Під час події відвідувачі мали змогу поспілкуватися з фахівцями сервісів, які за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, щодня допомагають постраждалим від насильства.
Особливою подякою за вагомий внесок у підтримку постраждалих були відзначені дві фахівчині: Ольга Довганюк, юристка Центру допомоги врятованим у Чернівцях, та Олена Шевченко, психологиня мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Ірпені.
Захід «Почуй у темряві» став частиною національної комунікаційної кампанії «Чуйність перемагає насильство. Зроби крок», яка реалізується за підтримки Уряду Бельгії.
Що відомо про акцію "16 днів активізму проти насильства"
Починаючи з 1991 року, з 25 листопада по 10 грудня міжнародна спільнота проводить щорічну кампанію “16 днів активізму проти насильства”.
Кампанія спрямована на привернення уваги громадськості до проблеми насильства, а також методів запобігання та комплексного реагування на будь-які його прояви.
Україна вперше долучилася до кампанії у 2020 році. Під час війни, в умовах погіршення безпекової ситуації та економічної нестабільності, питання насильства стає надзвичайно актуальним, адже зростання його випадків має руйнівний вплив на життя тисяч громадян по всій Україні.
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