Российские власти должны отдать Владивосток Китаю, ведь влияние Пекина на этот регион в последнее время серьезно возросло.

Сикорский обратился с призывом к Путину о Владивостоке

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Это мой хороший совет России. На четвертом году войны против Украины Дальний Восток России остается без войск. Будь я российским националистом, я бы волновался, что Путин открыл страну для китайского влияния как в военном, так и в экономическом плане, особенно вокруг Владивостока. Ни один предыдущий российский лидер не допускал этого. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Сикорский отметил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 г. Россия никогда не предоставляла Китаю право на его использование, вплоть до 2024 г., когда это сделал Путин. Глава МИД Польши добавил, что РФ уже стала вассалом Китая.

Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором Китай предоставляет России протокольные сатисфакции, но захватывает рынок и ставит ее в зависимость от себя. Это не успех для России, и я не знаю, стоило ли это нескольких городов на Донбассе и жизней стольких тысяч людей.

Министр напомнил слова политолога Збигнева Бжезинского о том, что стратегическим выбором РФ является либо быть союзником Запада либо вассалом Китая.