Российские власти должны отдать Владивосток Китаю, ведь влияние Пекина на этот регион в последнее время серьезно возросло.
Главные тезисы
- Сикорский призывает российские власти к передаче Владивостока в Китай из-за увеличения влияния Пекина на этот регион.
- Анализируя историю порта Владивосток, отмечается, что Россия ранее не передавала Китаю права на его использование.
Сикорский обратился с призывом к Путину о Владивостоке
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский отметил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 г. Россия никогда не предоставляла Китаю право на его использование, вплоть до 2024 г., когда это сделал Путин. Глава МИД Польши добавил, что РФ уже стала вассалом Китая.
Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором Китай предоставляет России протокольные сатисфакции, но захватывает рынок и ставит ее в зависимость от себя. Это не успех для России, и я не знаю, стоило ли это нескольких городов на Донбассе и жизней стольких тысяч людей.
Министр напомнил слова политолога Збигнева Бжезинского о том, что стратегическим выбором РФ является либо быть союзником Запада либо вассалом Китая.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-