"Віддайте Владивосток Китаю!". Сікорський неочікувано звернувся з закликом до Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Віддайте Владивосток Китаю!". Сікорський неочікувано звернувся з закликом до Путіна

Сікорський
Джерело:  Gazeta Wyborcza

Російська влада повинна віддати Владивосток Китаю, адже вплив Пекіна на цей регіон останнім часом серйозно зріс.

Головні тези:

  • Сікорський закликав Путіна віддати Владивосток Китаю через вплив Пекіна на цей регіон.
  • Сікорський наголосив на тому, що з моменту заснування порту у 1860 році Росія ніколи не передавала Китаю права на його використання, але це змінилося в 2024 році за рішенням Путіна.
  • Міністр підкреслив, що Росія вже стала васалом Китаю через партнерство, внаслідок чого Китай захоплює ринок і ставить країну в залежність від себе.

Сікорський звернувся з закликом до Путіна щодо Владивостока

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Це моя хороша порада Росії. На четвертому році війни проти України Далекий Схід Росії залишається без військ. Якби я був російським націоналістом, я б хвилювався, що Путін відкрив країну для китайського впливу як у військовому, так і в економічному плані, особливо навколо Владивостока. Жоден попередній російський лідер не допускав цього.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський зауважив, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Росія ніколи не надавала Китаю право на його використання, аж до 2024 року, коли це зробив Путін. Глава МЗС Польщі додав, що РФ вже стала васалом Китаю.

Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає Росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює ринок і ставить її в залежність від себе. Це не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи це було варте тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей.

Міністр нагадав слова політолога Збігнєва Бжезінського про те, що стратегічним вибором РФ є або бути союзником Заходу або васалом Китаю.

Путін свій вибір зробив. Він гарний для нього, але поганий для його країни.

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