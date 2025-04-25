Сікорський звернувся з закликом до Путіна щодо Владивостока

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Це моя хороша порада Росії. На четвертому році війни проти України Далекий Схід Росії залишається без військ. Якби я був російським націоналістом, я б хвилювався, що Путін відкрив країну для китайського впливу як у військовому, так і в економічному плані, особливо навколо Владивостока. Жоден попередній російський лідер не допускав цього. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський зауважив, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Росія ніколи не надавала Китаю право на його використання, аж до 2024 року, коли це зробив Путін. Глава МЗС Польщі додав, що РФ вже стала васалом Китаю.

Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає Росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює ринок і ставить її в залежність від себе. Це не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи це було варте тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей.

Міністр нагадав слова політолога Збігнєва Бжезінського про те, що стратегічним вибором РФ є або бути союзником Заходу або васалом Китаю.