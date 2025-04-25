Російська влада повинна віддати Владивосток Китаю, адже вплив Пекіна на цей регіон останнім часом серйозно зріс.
Головні тези:
- Сікорський закликав Путіна віддати Владивосток Китаю через вплив Пекіна на цей регіон.
- Сікорський наголосив на тому, що з моменту заснування порту у 1860 році Росія ніколи не передавала Китаю права на його використання, але це змінилося в 2024 році за рішенням Путіна.
- Міністр підкреслив, що Росія вже стала васалом Китаю через партнерство, внаслідок чого Китай захоплює ринок і ставить країну в залежність від себе.
Сікорський звернувся з закликом до Путіна щодо Владивостока
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Сікорський зауважив, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Росія ніколи не надавала Китаю право на його використання, аж до 2024 року, коли це зробив Путін. Глава МЗС Польщі додав, що РФ вже стала васалом Китаю.
Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає Росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює ринок і ставить її в залежність від себе. Це не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи це було варте тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей.
Міністр нагадав слова політолога Збігнєва Бжезінського про те, що стратегічним вибором РФ є або бути союзником Заходу або васалом Китаю.
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