Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський закликав офіційний Пекін зробити все можливе для завершення війни Росії проти України. На переконання глави МЗС Польщі, з цією ціллю КНР може активізувати дипломатичні зусилля.

Сікорський просить Китай втрутитися

З публічним закликом дипломат виступив під час виступу у Сеймі Польщі.

Він пролунав у межах промови щодо завдань зовнішньої політики країни на 2025 рік.

За словами Сікорського, головною ціллю партнерів України є досягнення справедливого і тривалого миру.

На цьому тлі він попросив офіційний Пекін активізувати дипломатичні зусилля для завершення війни.

Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо — і у нього є засоби для цього — він покладе край колоніальній війні Владіміра Путіна в Україні. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Що важливо розуміти, нещодавно український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці ЗСУ на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.