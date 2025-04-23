Сікорський звернувся до Китаю заради порятунку України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський закликав офіційний Пекін зробити все можливе для завершення війни Росії проти України. На переконання глави МЗС Польщі, з цією ціллю КНР може активізувати дипломатичні зусилля.
Головні тези:
- Польський дипломат вважає, що Китай може змінити світовий порядок.
- Нещодавно Володимир Зеленський підтвердив, що українські бійці взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці РФ.
Сікорський просить Китай втрутитися
З публічним закликом дипломат виступив під час виступу у Сеймі Польщі.
Він пролунав у межах промови щодо завдань зовнішньої політики країни на 2025 рік.
За словами Сікорського, головною ціллю партнерів України є досягнення справедливого і тривалого миру.
На цьому тлі він попросив офіційний Пекін активізувати дипломатичні зусилля для завершення війни.
Що важливо розуміти, нещодавно український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці ЗСУ на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
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