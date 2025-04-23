Сікорський звернувся до Китаю заради порятунку України
Категорія
Політика
Дата публікації

Сікорський звернувся до Китаю заради порятунку України

Сікорський просить Китай втрутитися
Джерело:  Bloomberg

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський закликав офіційний Пекін зробити все можливе для завершення війни Росії проти України. На переконання глави МЗС Польщі, з цією ціллю КНР може активізувати дипломатичні зусилля.

Головні тези:

  • Польський дипломат вважає, що Китай може змінити світовий порядок.
  • Нещодавно Володимир Зеленський підтвердив, що українські бійці взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці РФ.

Сікорський просить Китай втрутитися

З публічним закликом дипломат виступив під час виступу у Сеймі Польщі.

Він пролунав у межах промови щодо завдань зовнішньої політики країни на 2025 рік.

За словами Сікорського, головною ціллю партнерів України є досягнення справедливого і тривалого миру.

На цьому тлі він попросив офіційний Пекін активізувати дипломатичні зусилля для завершення війни.

Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо — і у нього є засоби для цього — він покладе край колоніальній війні Владіміра Путіна в Україні.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Що важливо розуміти, нещодавно український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці ЗСУ на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

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