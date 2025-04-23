Путін обрав дедлайн для виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм загарбницьким військам пробитися на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.
Головні тези:
- Окупанти проводять активну підготовку до нового “великого наступу”.
- Збільшення кількості розвідувальних польотів та обстрілів свідчить про нарощення потужностей армії РФ.
Що відомо про плани Путіна та армії РФ
Про наміри ворога українців попередили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
Згідно з даними бійців з "Вугледару", на півдні Донбасу російські загарбники проводять активну підготовку до "великого наступу".
Протягом останніх кількох днів ворог суттєво скоротив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" — 106 атак, проти 158 минулого тижня.
Не можна також ігнорувати той факт, що армія РФ втричі наростила кількість розвідувальних польотів БПЛА над українськими позиціями і в 2,5 рази — кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб.
Російські окупанти дедалі активніше використовують техніку легкої прохідності: баги, квадроцикли та мотоцикли.
Саме на них вони намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення сил для нового прориву.
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