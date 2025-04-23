Путін обрав дедлайн для виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм загарбницьким військам пробитися на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Що відомо про плани Путіна та армії РФ

Про наміри ворога українців попередили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Поширити

Згідно з даними бійців з "Вугледару", на півдні Донбасу російські загарбники проводять активну підготовку до "великого наступу".

Протягом останніх кількох днів ворог суттєво скоротив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" — 106 атак, проти 158 минулого тижня.

Частково це пов'язано з нещодавнім "путінським перемир'ям". Але основна причина — накопичення особового складу і техніки окупантів недалеко від лінії бойового зіткнення. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що армія РФ втричі наростила кількість розвідувальних польотів БПЛА над українськими позиціями і в 2,5 рази — кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб.

Російські окупанти дедалі активніше використовують техніку легкої прохідності: баги, квадроцикли та мотоцикли.