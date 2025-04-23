Путін обрав дедлайн для виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін обрав дедлайн для виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини

ОСУВ "Хортиця"
Путін

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм загарбницьким військам пробитися на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Головні тези:

  • Окупанти проводять активну підготовку до нового “великого наступу”.
  • Збільшення кількості розвідувальних польотів та обстрілів свідчить про нарощення потужностей армії РФ.

Що відомо про плани Путіна та армії РФ

Про наміри ворога українців попередили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Згідно з даними бійців з "Вугледару", на півдні Донбасу російські загарбники проводять активну підготовку до "великого наступу".

Протягом останніх кількох днів ворог суттєво скоротив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" — 106 атак, проти 158 минулого тижня.

Частково це пов'язано з нещодавнім "путінським перемир'ям". Але основна причина — накопичення особового складу і техніки окупантів недалеко від лінії бойового зіткнення.

Не можна також ігнорувати той факт, що армія РФ втричі наростила кількість розвідувальних польотів БПЛА над українськими позиціями і в 2,5 рази — кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб.

Російські окупанти дедалі активніше використовують техніку легкої прохідності: баги, квадроцикли та мотоцикли.

Саме на них вони намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення сил для нового прориву.

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