Україна наполягає на негайному припиненні вогню на фронті — Зеленський

Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню, наголосив Президент Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню на фронті з метою забезпечення миру та безпеки в країні.
- Зеленський осуджує напад російського FPV-дрона у Марганці та закликає до припинення такої форми терору проти цивільних об'єктів.
- Продовження російської агресії є глобально небезпечним, оскільки може спровокувати модернізацію форм вбивств та знущань над людьми.
Мир може прийти в тиші — Зеленський
За словами Зеленського, лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені вранці внаслідок удару російського FPV-дрона у Марганці Дніпропетровської області.
За його словами, такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю. Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, у громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари.
Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її.
Як заявив Зеленський, це одна із причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей, підкреслив він.
Він нагадав, що "на Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами — збереження життів".
Була зустріч із партнерами в Парижі. Продовжуємо сьогодні в Лондоні — українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств — це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.
За його словами, "мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші — відсутність терору".
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