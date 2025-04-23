Україна наполягає на негайному припиненні вогню на фронті — Зеленський

Мир може прийти в тиші — Зеленський

За словами Зеленського, лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені вранці внаслідок удару російського FPV-дрона у Марганці Дніпропетровської області.

Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин. Росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль. Понад 40 поранених, більшість — жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю. Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, у громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари.

Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її.

Як заявив Зеленський, це одна із причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей, підкреслив він.

Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. Поширити

Він нагадав, що "на Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами — збереження життів".

Була зустріч із партнерами в Парижі. Продовжуємо сьогодні в Лондоні — українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств — це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.

За його словами, "мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші — відсутність терору".