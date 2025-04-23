Украина настаивает на немедленном прекращении огня на фронте — Зеленский

Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня, подчеркнул Президент Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украина настаивает на немедленном прекращении огня на фронте для обеспечения мира и безопасности в стране.
- Продолжение российской агрессии может спровоцировать модернизацию форм убийств и издевательств над людьми.
- Российские удары по гражданским FPV-дронам становятся все более частыми, угрожая жизни мирных жителей в различных регионах Украины.
Мир может прийти в тишине — Зеленский
По словам Зеленского, врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены утром в результате удара российского FPV-дрона в Марганце Днепропетровской области.
По его словам, такие российские удары по гражданским FPV-дронам, к сожалению, не редкость. Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в общинах Днепровщины: Никополь и Марганец.
Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора используют русские, то другие террористы тоже могут перенять ее.
Как заявил Зеленский, это одна из причин, почему продолжение российской агрессии глобально опасно. Война со временем меняется, и чем продолжительнее, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированы формы убийств и издевательств над людьми, подчеркнул он.
Он напомнил, что "на Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продолжить это состояние тишины по меньшей мере на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня по меньшей мере по гражданским объектам и уже заявляли об этом. сохранение жизней".
Была встреча с партнерами в Париже. Продолжаем сегодня в Лондоне — украинская делегация уже начала встречи. Украина не раз говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств — это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен на этом и помогает двигаться к завершению войны.
По его словам, "мир может прийти в тишине, и первый признак тишины — отсутствие террора".
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