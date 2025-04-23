Украина настаивает на немедленном прекращении огня на фронте — Зеленский

Мир может прийти в тишине — Зеленский

По словам Зеленского, врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены утром в результате удара российского FPV-дрона в Марганце Днепропетровской области.

Чрезвычайно жестокий удар и совершенно сознательное военное преступление. Россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работ горнообогатительного комбината. Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель. Более 40 раненых, большинство женщин, очень тяжелые ранения. К сожалению, 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, такие российские удары по гражданским FPV-дронам, к сожалению, не редкость. Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в общинах Днепровщины: Никополь и Марганец.

Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора используют русские, то другие террористы тоже могут перенять ее.

Как заявил Зеленский, это одна из причин, почему продолжение российской агрессии глобально опасно. Война со временем меняется, и чем продолжительнее, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированы формы убийств и издевательств над людьми, подчеркнул он.

Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таково было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это вполне возможно. Но возможно, когда на это идет Россия и прекращает убийства. Поделиться

Он напомнил, что "на Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продолжить это состояние тишины по меньшей мере на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня по меньшей мере по гражданским объектам и уже заявляли об этом. сохранение жизней".

Была встреча с партнерами в Париже. Продолжаем сегодня в Лондоне — украинская делегация уже начала встречи. Украина не раз говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств — это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен на этом и помогает двигаться к завершению войны.

По его словам, "мир может прийти в тишине, и первый признак тишины — отсутствие террора".