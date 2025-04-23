Путин выбрал дедлайн для выхода на административные границы Днепропетровщины

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим захватническим войскам пробиться на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Что известно о планах Путина и армии РФ

О намерениях врага украинцев предупредили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Противник не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Поделиться

Согласно данным бойцов из "Угледара", на юге Донбасса российские захватчики проводят активную подготовку к "большому наступлению".

В последние несколько дней враг существенно сократил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" — 106 атак, против 158 на прошлой неделе.

Отчасти это связано с недавним "путинским перемирием". Но основная причина — накопление личного состава и техники оккупантов недалеко от линии боевого столкновения. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что армия РФ втрое нарастила количество разведывательных полетов БПЛА над украинскими позициями и в 2,5 раза — количество обстрелов из артиллерии и использования управляемых авиабомб.

Российские оккупанты все активнее используют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы.