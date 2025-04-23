Путин выбрал дедлайн для выхода на административные границы Днепропетровщины

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим захватническим войскам пробиться на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.
Главные тезисы
- Оккупанты проводят активную подготовку к новому "большому наступлению".
- Увеличение количества разведывательных полетов и обстрелов свидетельствует о наращивании мощности армии РФ.
Что известно о планах Путина и армии РФ
О намерениях врага украинцев предупредили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
Согласно данным бойцов из "Угледара", на юге Донбасса российские захватчики проводят активную подготовку к "большому наступлению".
В последние несколько дней враг существенно сократил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" — 106 атак, против 158 на прошлой неделе.
Нельзя также игнорировать тот факт, что армия РФ втрое нарастила количество разведывательных полетов БПЛА над украинскими позициями и в 2,5 раза — количество обстрелов из артиллерии и использования управляемых авиабомб.
Российские оккупанты все активнее используют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы.
Именно на них они пытаются добраться до российских позиций с целью накопления сил для нового прорыва.
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