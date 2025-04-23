Сикорский обратился к Китаю ради спасения Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Сикорский обратился к Китаю ради спасения Украины

Сикорский просит Китай вмешаться
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Источник:  Bloomberg

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский призвал официальный Пекин сделать все возможное для завершения войны России против Украины. По мнению главы МИД Польши, с этой целью КНР может активизировать дипломатические усилия.

Главные тезисы

  • Польский дипломат считает, что Китай может изменить мировой порядок.
  • Недавно Владимир Зеленский подтвердил, что украинские бойцы взяли в плен граждан Китая, воевавших на стороне РФ.

Сикорский просит Китай вмешаться

С публичным призывом дипломат выступил во время выступления в Сейме Польши.

Он прозвучал в рамках речи о задачах внешней политики страны на 2025 год.

По словам Сикорского, главной целью партнеров Украины является достижение справедливого и продолжительного мира.

На этом фоне он попросил официальный Пекин активизировать дипломатические усилия по завершению войны.

Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если — и у него есть средства для этого — он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Что важно понимать, недавно украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.

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