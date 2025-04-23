Сикорский обратился к Китаю ради спасения Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский призвал официальный Пекин сделать все возможное для завершения войны России против Украины. По мнению главы МИД Польши, с этой целью КНР может активизировать дипломатические усилия.
Главные тезисы
- Польский дипломат считает, что Китай может изменить мировой порядок.
- Недавно Владимир Зеленский подтвердил, что украинские бойцы взяли в плен граждан Китая, воевавших на стороне РФ.
Сикорский просит Китай вмешаться
С публичным призывом дипломат выступил во время выступления в Сейме Польши.
Он прозвучал в рамках речи о задачах внешней политики страны на 2025 год.
По словам Сикорского, главной целью партнеров Украины является достижение справедливого и продолжительного мира.
На этом фоне он попросил официальный Пекин активизировать дипломатические усилия по завершению войны.
Что важно понимать, недавно украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.
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