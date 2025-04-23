Удар РФ по Марганцу. Число пострадавших резко возросло

В Марганце на Днепропетровщине в результате попадания FPV-дрона в автобус с работниками предприятия пострадали 49 человек.
Главные тезисы
- В результате удара российского дрона по автобусу в Марганце пострадали 49 человек, из них 31 госпитализированы.
- Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, обновленная информация говорит о 9 погибших.
- Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о последствиях удара и о количестве раненых и госпитализированных.
В Марганце в результате удара РФ пострадали почти 50 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Лысак добавил, что 31 человек госпитализирован. Четверо — по два мужчины и женщины — в тяжелом состоянии.
Утром 23 апреля в Марганце Днепропетровской области вражеский дрон попал в автобус, в котором на работу ехали работники предприятия. Ранее было известно о 9 погибших и 42 раненых.
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