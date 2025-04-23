Удар РФ по Марганцу. Число пострадавших резко возросло

В Марганце на Днепропетровщине в результате попадания FPV-дрона в автобус с работниками предприятия пострадали 49 человек.

В Марганце в результате удара РФ пострадали почти 50 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

49 пострадавших… Это обновленная информация о последствиях российского удара по Марганцу. Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Лысак добавил, что 31 человек госпитализирован. Четверо — по два мужчины и женщины — в тяжелом состоянии.

Утром 23 апреля в Марганце Днепропетровской области вражеский дрон попал в автобус, в котором на работу ехали работники предприятия. Ранее было известно о 9 погибших и 42 раненых.