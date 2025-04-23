Удар РФ по Марганцу. Число пострадавших резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Марганцу. Число пострадавших резко возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Марганец
Читати українською

В Марганце на Днепропетровщине в результате попадания FPV-дрона в автобус с работниками предприятия пострадали 49 человек.

Главные тезисы

  • В результате удара российского дрона по автобусу в Марганце пострадали 49 человек, из них 31 госпитализированы.
  • Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, обновленная информация говорит о 9 погибших.
  • Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о последствиях удара и о количестве раненых и госпитализированных.

В Марганце в результате удара РФ пострадали почти 50 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

49 пострадавших… Это обновленная информация о последствиях российского удара по Марганцу.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Лысак добавил, что 31 человек госпитализирован. Четверо — по два мужчины и женщины — в тяжелом состоянии.

Утром 23 апреля в Марганце Днепропетровской области вражеский дрон попал в автобус, в котором на работу ехали работники предприятия. Ранее было известно о 9 погибших и 42 раненых.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Марганец. Среди пострадавших есть ребенок
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Марганец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массово обстреляла Марганец из артиллерии — есть раненые и разрушения
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Марганец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Марганец — 9 погибших и 30 раненых
ДСНС Украины
Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?