Удар РФ по Марганцю. Кількість постраждалих різко зросла

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок влучання FPV-дрона в автобус із працівниками підприємства, постраждали 49 людей.
Головні тези:
- У Марганці удар РФ по автобусу призвів до 49 поранених осіб.
- Серед постраждалих 31 людина госпіталізована, четверо перебуває в тяжкому стані.
- Загалом раніше було відомо про 9 загиблих.
У Марганці внаслідок удару РФ постраждало майже 50 людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак додав, що 31 людина госпіталізована. Четверо — по двоє чоловіків і жінок — у важкому стані.
Вранці 23 квітня у Марганці Дніпропетровської області ворожий дрон влучив в автобус, в якому на роботу їхали працівники підприємства. Раніше було відомо про 9 загиблих і 42 поранених.
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