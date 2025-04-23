Удар РФ по Марганцю. Кількість постраждалих різко зросла

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок влучання FPV-дрона в автобус із працівниками підприємства, постраждали 49 людей.

У Марганці внаслідок удару РФ постраждало майже 50 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

49 постраждалих… Це оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Марганцю. Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

Лисак додав, що 31 людина госпіталізована. Четверо — по двоє чоловіків і жінок — у важкому стані.

Вранці 23 квітня у Марганці Дніпропетровської області ворожий дрон влучив в автобус, в якому на роботу їхали працівники підприємства. Раніше було відомо про 9 загиблих і 42 поранених.