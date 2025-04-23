Удар РФ по Марганцю. Кількість постраждалих різко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Марганцю. Кількість постраждалих різко зросла

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Марганець

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок влучання FPV-дрона в автобус із працівниками підприємства, постраждали 49 людей.

Головні тези:

  • У Марганці удар РФ по автобусу призвів до 49 поранених осіб.
  • Серед постраждалих 31 людина госпіталізована, четверо перебуває в тяжкому стані.
  • Загалом раніше було відомо про 9 загиблих.

У Марганці внаслідок удару РФ постраждало майже 50 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

49 постраждалих… Це оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Марганцю.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Лисак додав, що 31 людина госпіталізована. Четверо — по двоє чоловіків і жінок — у важкому стані.

Вранці 23 квітня у Марганці Дніпропетровської області ворожий дрон влучив в автобус, в якому на роботу їхали працівники підприємства. Раніше було відомо про 9 загиблих і 42 поранених.

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