Отказ от газа РФ. Два союзника Украины блокируют важное решение
Категория
Экономика
Дата публикации

Отказ от газа РФ. Два союзника Украины блокируют важное решение

Франция и Бельгия не дают ЕК принять важное решение
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Источник:  Politico

Как удалось узнать Politico, Франция и Бельгия – два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) – не хотят поддержать предложенный Еврокомиссией план по отказу от поставок газа из РФ.

Главные тезисы

  • Париж предлагает альтернативные поставки газа, к примеру катарскую продукцию.
  • Бельгия боится, что поддержка плана ЕК будет иметь для нее роковые последствия.

Франция и Бельгия не дают ЕК принять важное решение

Согласно данным СМИ, Франция, покупающая больше всего российского СПГ, утверждает, что продвигает идею поиска альтернативных поставок.

Что касается Бельгии, то она хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем поддержать новый план Еврокомиссии.

С заявлением по этому поводу выступил министр энергетики Франции Марк Ферраччи.

Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации, которая уже лежит на столе, — заявил он, имея в виду план Парижа по замене российских поставок катарской продукцией.

Кроме того, Феррачи заговорил о "правовой определенности" предложения Брюсселя.

Команда Эмманюэля Макрона опасается, что частные фирмы могут столкнуться с российскими судебными исками по поводу невыполненных контрактов.

Французская TotalEnergies, к примеру, связана контрактом на поставку с российским "Новатеком" до 2032 года, а также владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал", который управляет СПГ-заводом в Сибири.

Бельгия, которая планирует получать и хранить российский СПГ до 2035 года, хочет, чтобы Еврокомиссия развеяла ее страхи по этому поводу.

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