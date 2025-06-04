Відмова від газу РФ. Два союзники України блокують важливе рішення
Категорія
Економіка
Дата публікації

Відмова від газу РФ. Два союзники України блокують важливе рішення

Франція і Бельгія не дають ЄК ухвалити важливе рішення
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися Politico, Франція і Бельгія – два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ) – не хочуть підтримати запропонований Єврокомісією план щодо відмови від постачання газу з РФ.

Головні тези:

  • Париж пропонує альтернативні поставки газу, до прикладу катарську продукцію.
  • Бельгія боїться, що підтримка плану ЄК матиме для неї фатальні наслідки.

Франція і Бельгія не дають ЄК ухвалити важливе рішення

Згідно з даними ЗМІ, Франція, яка купує російського СПГ найбільше, стверджує, що просуває ідею пошуку альтернативних поставок.

Що стосується Бельгії, то вона хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж підтримати новий план Єврокомісії.

З заявою з цього приводу виступив міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі, — заявив він, маючи на увазі план Парижу щодо заміни російських постачань катарською продукцією.

Окрім того, Феррачі заговорив про "правову визначеність" пропозиції Брюсселя.

Команда Емманюеля Макрона боїться, що приватні фірми можуть зіткнутися з російськими судовими позовами з приводу невиконаних контрактів.

Французька TotalEnergies, до прикладу, наразі пов'язана контрактом на поставку з російським "Новатеком" до 2032 року, а також володіє 20-відсотковою часткою в проєкті "Ямал", який управляє СПГ-заводом у Сибіру.

Бельгія, яка плануж отримувати і зберігати російський СПГ до 2035 року, хоче, щоб Єврокомісія розвіяла її страхи з цього приводу.

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