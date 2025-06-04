Відмова від газу РФ. Два союзники України блокують важливе рішення

Як вдалося дізнатися Politico, Франція і Бельгія – два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ) – не хочуть підтримати запропонований Єврокомісією план щодо відмови від постачання газу з РФ.

Франція і Бельгія не дають ЄК ухвалити важливе рішення

Згідно з даними ЗМІ, Франція, яка купує російського СПГ найбільше, стверджує, що просуває ідею пошуку альтернативних поставок.

Що стосується Бельгії, то вона хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж підтримати новий план Єврокомісії.

З заявою з цього приводу виступив міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі, — заявив він, маючи на увазі план Парижу щодо заміни російських постачань катарською продукцією. Поширити

Окрім того, Феррачі заговорив про "правову визначеність" пропозиції Брюсселя.

Команда Емманюеля Макрона боїться, що приватні фірми можуть зіткнутися з російськими судовими позовами з приводу невиконаних контрактів.

Французька TotalEnergies, до прикладу, наразі пов'язана контрактом на поставку з російським "Новатеком" до 2032 року, а також володіє 20-відсотковою часткою в проєкті "Ямал", який управляє СПГ-заводом у Сибіру. Поширити

Бельгія, яка плануж отримувати і зберігати російський СПГ до 2035 року, хоче, щоб Єврокомісія розвіяла її страхи з цього приводу.