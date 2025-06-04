Відмова від газу РФ. Два союзники України блокують важливе рішення

Як вдалося дізнатися Politico, Франція і Бельгія – два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ) – не хочуть підтримати запропонований Єврокомісією план щодо відмови від постачання газу з РФ.
Головні тези:
- Париж пропонує альтернативні поставки газу, до прикладу катарську продукцію.
- Бельгія боїться, що підтримка плану ЄК матиме для неї фатальні наслідки.
Франція і Бельгія не дають ЄК ухвалити важливе рішення
Згідно з даними ЗМІ, Франція, яка купує російського СПГ найбільше, стверджує, що просуває ідею пошуку альтернативних поставок.
Що стосується Бельгії, то вона хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж підтримати новий план Єврокомісії.
З заявою з цього приводу виступив міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.
Окрім того, Феррачі заговорив про "правову визначеність" пропозиції Брюсселя.
Команда Емманюеля Макрона боїться, що приватні фірми можуть зіткнутися з російськими судовими позовами з приводу невиконаних контрактів.
Бельгія, яка плануж отримувати і зберігати російський СПГ до 2035 року, хоче, щоб Єврокомісія розвіяла її страхи з цього приводу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-