"Отказ от ядерных амбиций". Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум

США выдвинули Ирану ультиматум, выполнение которого является условием полного снятия беспрецедентной морской блокады и открытия Ормузского пролива.

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что при условии окончательного отказа Тегерана от ядерных амбиций, Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без сборов.

Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс "возвращения домой"! Дональд Трамп Президент США

Первым и ключевым условием ультиматума является окончательное согласие Тегерана с тем, что у страны никогда не будет ядерного оружия или бомбы. Этот пункт является базовым для восстановления безопасности в регионе и прекращения военных ограничений со стороны США.

Иран обязан немедленно завершить процесс устранения и подрыва всех оставшихся в проливе водяных мин после предварительного обострения. Безопасность гражданского судоходства и свободный проход торговых судов являются главным критерием снятия ограничений.

Соединенные Штаты вместе с Китаем, Ираном и МАГАТЭ совместно выкопают и окончательно ликвидируют обогащенный материал ("ядерную пыль"). Речь идет об объектах, захороненных под завалами в результате американской бомбардировки иранской инфраструктуры 11 месяцев назад.

Обогащенный материал, иногда называемый "ядерной пылью", погребенный глубоко под землей, а на его вершине практически обрушившиеся горы, вызванные нашим мощным бомбардировщиком B2 11 месяцев назад, будет выкопан Соединенными Штатами и уничтожен. Поделиться

Четвертым пунктом договоренности предусмотрена полная приостановка любого обмена средствами между сторонами. Финансовая заморозка будет действовать до дальнейшего специального сообщения Белого дома.