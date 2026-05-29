"Отказ от ядерных амбиций". Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум
США выдвинули Ирану ультиматум, выполнение которого является условием полного снятия беспрецедентной морской блокады и открытия Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Ультиматум от Трампа требует полного отказа Ирана от ядерных амбиций как условия снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива.
  • Один из ключевых пунктов ультиматума - ликвидация обогащенного материала и объектов, возникших после бомбардировки иранской инфраструктуры.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что при условии окончательного отказа Тегерана от ядерных амбиций, Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без сборов.

Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс "возвращения домой"!

Дональд Трамп

Президент США

Первым и ключевым условием ультиматума является окончательное согласие Тегерана с тем, что у страны никогда не будет ядерного оружия или бомбы. Этот пункт является базовым для восстановления безопасности в регионе и прекращения военных ограничений со стороны США.

Иран обязан немедленно завершить процесс устранения и подрыва всех оставшихся в проливе водяных мин после предварительного обострения. Безопасность гражданского судоходства и свободный проход торговых судов являются главным критерием снятия ограничений.

Соединенные Штаты вместе с Китаем, Ираном и МАГАТЭ совместно выкопают и окончательно ликвидируют обогащенный материал ("ядерную пыль"). Речь идет об объектах, захороненных под завалами в результате американской бомбардировки иранской инфраструктуры 11 месяцев назад.

Обогащенный материал, иногда называемый "ядерной пылью", погребенный глубоко под землей, а на его вершине практически обрушившиеся горы, вызванные нашим мощным бомбардировщиком B2 11 месяцев назад, будет выкопан Соединенными Штатами и уничтожен.

Четвертым пунктом договоренности предусмотрена полная приостановка любого обмена средствами между сторонами. Финансовая заморозка будет действовать до дальнейшего специального сообщения Белого дома.

Президент США отправился в ситуационную комнату для принятия финального решения.

