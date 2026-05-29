"Отказ от ядерных амбиций". Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум

США выдвинули Ирану ультиматум, выполнение которого является условием полного снятия беспрецедентной морской блокады и открытия Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Ультиматум от Трампа требует полного отказа Ирана от ядерных амбиций как условия снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива.
- Один из ключевых пунктов ультиматума - ликвидация обогащенного материала и объектов, возникших после бомбардировки иранской инфраструктуры.
Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что при условии окончательного отказа Тегерана от ядерных амбиций, Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без сборов.
Первым и ключевым условием ультиматума является окончательное согласие Тегерана с тем, что у страны никогда не будет ядерного оружия или бомбы. Этот пункт является базовым для восстановления безопасности в регионе и прекращения военных ограничений со стороны США.
Иран обязан немедленно завершить процесс устранения и подрыва всех оставшихся в проливе водяных мин после предварительного обострения. Безопасность гражданского судоходства и свободный проход торговых судов являются главным критерием снятия ограничений.
Соединенные Штаты вместе с Китаем, Ираном и МАГАТЭ совместно выкопают и окончательно ликвидируют обогащенный материал ("ядерную пыль"). Речь идет об объектах, захороненных под завалами в результате американской бомбардировки иранской инфраструктуры 11 месяцев назад.
Четвертым пунктом договоренности предусмотрена полная приостановка любого обмена средствами между сторонами. Финансовая заморозка будет действовать до дальнейшего специального сообщения Белого дома.
Президент США отправился в ситуационную комнату для принятия финального решения.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-