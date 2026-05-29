"Відмова від ядерних амбіцій". Трамп висунув Ірану жорсткий ультиматум

США висунули Ірану ультиматум, виконання якого є умовою для повного зняття безпрецедентної морської блокади та відкриття Ормузької протоки.
Головні тези:
- Ультиматум від Трампа передбачає остаточну відмову Ірану від ядерних амбіцій.
- Зняття морської блокади та відкриття Ормузької протоки у трансатлантичній угоді.
- Ліквідація збагаченого матеріалу та об'єктів, що стали результатом бомбардування іранської інфраструктури.
Трамп висунув Ірану жорсткий ультиматум
Про це президент США Дональд Трамп заявив у Truth Social.
Американський лідер наголосив, що за умови остаточної відмови Тегерана від ядерних амбіцій, Ормузьку протоку буде негайно відкрито для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних зборів.
Першою та ключовою умовою ультиматуму є остаточна згода Тегерана з тим, що країна ніколи не матиме ядерної зброї або бомби. Цей пункт є базовим для відновлення безпеки у регіоні та припинення дії військових обмежень з боку США.
Іран зобов'язаний негайно завершити процес усунення та підриву всіх водяних мін, які залишилися у протоці після попереднього загострення. Безпека цивільного судноплавства та вільний прохід торговельних суден є головним критерієм зняття обмежень.
Сполучені Штати разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ спільно викопають та остаточно ліквідують збагачений матеріал ("ядерний пил"). Йдеться про об'єкти, які були поховані під завалами внаслідок американського бомбардування іранської інфраструктури 11 місяців тому.
Четвертим пунктом домовленостей передбачено повне призупинення будь-якого обміну коштами між сторонами. Фінансове замороження діятиме до подальшого спеціального повідомлення Білого дому.
Наразі президент США вирушив до ситуаційної кімнати для ухвалення фінального рішення.
